Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm izleme linki

Yasak Elma 73. bölüm 16 Mart Pazartesi günü ekrana geldi. Son bölümde Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI