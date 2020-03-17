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17.03.2020 - 00:30 |

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm izleme linki

Yasak Elam 73. bölüm bu akşam ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde yine entrikalar yaşandı. 73. bölümün ardından ise yeni bölüm fragmanı merak edildi.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma son bölüm izleme linki

 

Yasak Elma 73. bölüm 16 Mart Pazartesi günü ekrana geldi. Son bölümde Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

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