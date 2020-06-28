YKS 4 yıllık sözel bölümler taban puanları 2019! İşte sözel bölümler taban puanları...

YKS maratonu dün başladı. 2020 YKS heyecanı bugün AYT ve YDT sınavları ile devam edecek. YKS'de alacakları puanlarına göre üniversite ve bölüm tercih yapacak olan adaylar sözel bölüm taban puanlarını araştırmaya başladılar. Sözel puan türünde; Gazetecilik,Türkçe Öğretmenliği ve Coğrafya gibi bölümler yer alıyor. Peki 2019 YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları nedir?

2019 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI NEDİR?

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) -SÖZ-465,0312

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ- 376,72239

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ- 408,18151

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Coğrafya SÖZ- 366,09413

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ- 361,19622

2019 YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!