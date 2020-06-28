YKS 4 yıllık sözel bölümler taban puanları 2019! İşte sözel bölümler taban puanları...
YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları öğrencilerin gündeminde bulunuyor. YKS'nin ilk oturumu YKS dün gerçekleştirildi. Bugün ise diğer oturumlarda adaylar ter dökecek. YKS sınavına girenler taban puanlarını araştırmaya başladı. Tercih dönemi geldiği zaman adaylar başarı sıraları ve taban puanlarına göre tercih yapacaklar. İşte 2019 YKS sözel bölüm taban puanları...
YKS maratonu dün başladı. 2020 YKS heyecanı bugün AYT ve YDT sınavları ile devam edecek. YKS'de alacakları puanlarına göre üniversite ve bölüm tercih yapacak olan adaylar sözel bölüm taban puanlarını araştırmaya başladılar. Sözel puan türünde; Gazetecilik,Türkçe Öğretmenliği ve Coğrafya gibi bölümler yer alıyor. Peki 2019 YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları nedir?
2019 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI NEDİR?
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) -SÖZ-465,0312
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ- 376,72239
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ- 408,18151
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Coğrafya SÖZ- 366,09413
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ- 361,19622