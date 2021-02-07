YKS ücreti ne zaman, nasıl ve hangi hangi bankalara yatacak 2021? YKS son başvurusu ne zaman?

YKS ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda YKS başvuru ücretleri ve tarihleri ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Geçtiğimiz günlerde başlayan başuruların biteceği tarih ise merak konusu. Peki YKS ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak 2021? İşte YKS son başvuru tarihi ile ilgili detaylar...

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATIRILACAK 2021?

YKS ücretleri TYT-AYT-YDT sınavlarının her biri içi 90,00 TL olarak yer alıyor. YKS ücret ödeme son günü ise 3 Mart 2021...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde son buluyor.

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YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lereyönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.