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19.11.2020 - 09:22 | | DHA

Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk!

İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam saatlerinde sosyal mesafesiz araç bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor.

Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam yaşanan yoğunluk korkuttu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşlar kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.

Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
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