Zümrüdüanka 3. yeni bölüm fragmanı... Tacize bıçak!

Zümrüdüanka 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Zümrüdüanka yeni bölümde Azimet, Zümrüt'ün günahın ta kendisi olduğunu söylüyor ve Serhat'ı bu evlilikten vazgeçirmeye çalışıyor. Serhat'ın ise geri adım atmaya hiç de niyeti yok. Abbas'ın baskılarına ve tacizine dayanamayan Zümrüt onu bıçaklıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün yeri alev alevdir... Serhat’ın dönüşü Zümrüt’ü darmadağın etmiştir. Serhat’ın da yüreği yangın yeridir. Serhat’ın dönüşüyle bayram yaşayan Demirkan Ailesi ise başlarına gelecek büyük felaketlerin farkında değildir. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Adil’in beklenmeyen ölümü herkesi perişan eder. Kurduğu hayallerin suya düşeceğinden korkan Ülfet karalar bağlar... Oğlunun ölümünden dolayı Zümrüt’ü suçlayan Azimet onun ölüm fermanını imzalar! Ama bilmiyordur ki Adil son nefesini verirken Zümrüt’ü Serhat’a emanet etmiştir... Serhat aşkı mı nefreti mi seçecektir? Serhat, Zümrüt’ü Azimet ve Abbas’tan nasıl koruyacaktır? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?