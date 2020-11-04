Host Nedir, Ne İş Yapar? Host Nasıl Olunur, Gerekli Şartlar Nelerdir?

Uçaklar içerisinde uçağın uçurulması hariç tüm görevler host ve hosteslerindir. Uçak içerisinde pek çok görevi bulunan hostlar aynı zamanda bazı yeteneklere de sahip olmaları gerekmektedir.



Host Nedir?



Host uçak içerisinde yolcuların uçağa alınması, yolcuların alınmadan önce temizliği, düzen, yolculuk sırasında verilecek ikramların sayımı ve dağıtımı, emniyet kartlarını tanıtma ve kontrolü, yiyecek ve içeceklerin dağıtılması, yolcuları inişe hazırlama ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi gibi işlemlerini yapan erkeklere host denmektedir. Bu işlemleri yapan kadınlara ise hostes denir.



Hostların uçak içerisinde pek çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevleri düzenli bir şekilde yerine getirebilmek de çok önemlidir. Bu nedenle host olabilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekir.



Host Ne İş Yapar?



Hostların görev tanımı bağlı bulundukları kurumlara göre değişiklik göstermektedir. Fakat genellikle hostların yaptıkları işler her kurumda aynıdır. Bunlardan biri uçağa gelen misafirleri güler yüzle karşılamak ve koltuklarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca hostlar uçak içerisinde misafirlere samimi ve profesyonel bir şekilde içecek ve yiyecek servisi sunmaktadır.



Hostlar ve hostesler uçaklarda uçağı uçurmak dışında tüm görevleri üstlenirler. Ayrıca herhangi bir tehlike anında yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etmek de görevlerinden birisidir.



Host Nasıl Olunur?



Host olabilmek için gerekli pek çok şart bulunmaktadır. Host olmak isteyen kişiler sıkı bir kontrolden geçer ve gerekli görülür ise ek testlere ve maddelere tabi tutularak denetimi gerçekleştirilir.



Host olmak isteyen kişilerin yapması gereken ilk adım başvuru sürecidir. İlk olarak CV bırakılır ve onay alınması halinde mülakata tabi tutulur. Yapılan elemeler yazılı ve sözlü biçimde gerçekleştirilir. Kişilere yapılan testler içerisinde değerlendirme testlerinin yanında zeka ve dil testleri de yapılmaktadır. Yazılı sınavlardan başarı sağlayanlar kurul karşısında yabancı dil ve konuşma yetenekleri test edilir. Genellikle sözlü mülakatta bazı sorular sorulur. Bu sorular yabancı dil yeteneğinin test edilmesi amacıyla sorulmaktadır.



Bunlar dışında kurulun dikkat ettiği önemli noktalardan birisi de fiziki görünüş olmaktadır. Dövme veya piercing gibi aksesuarlar kabul görmemektedir. Ayrıca kıyafet kombini de host olabilmek için önemli bir etkendir. Host olmanın şartları ise şunlardır:



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- İngilizceyi iyi derecede bilmek ve akıcı konuşmak.

- Hava yolu firmasının uygun gördüğü ilde ikamet etmek.

- Askerlik engeli olmaması

- Adli sicil kaydının temiz olması

- İdeal boy oranının 1.70 ile 1.80 arasında olması



Hostların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



- Misafirleri güler yüzlü karşılamak

- Mekan yönlendirilmesinde bulunmak

- Etkinlik veya fuar gibi organizasyonlar hakkında bilgilendirmek

- Telefon ile rezervasyon yaptırmak veya bilgi almak isteyen yolculara yardımcı olmak

- Yolcuların ihtiyaç duyacağı düzen ve temizliği sağlamak

- Hijyen ve güvenlik politikalarına bağlı kalmak hostların görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.