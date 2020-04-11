Hostes Nasıl Olunur? Host Ve Hostes Olma Şartları

Uçağın içerisinde​​​​​ uçağı uçurmak dışında olan bütün görevler host ve hosteslerin işidir. Yolcular uçağa alınmadan önce uçağın temizliği, düzen, yolculuk sırasında verilecek ikramların sayımı ve dağıtımı, emniyet kartlarını tanıtma, özel bir duruma sahip olan yolcu ile ilgilenme, yolcu emniyet kemerleri kontrolü, yiyecek ve içeceklerin servis edilmesi, yolcuların inişe hazırlanması ve güvenle tahliye edilmelerini sağlamak da host ve hosteslerin görevleri arasındadır.



Hostes Nasıl Olunur?



Hostes olabilmek için gerekli olan birçok şart bulunmaktadır. Sıkı bir kontrolden geçen hostes namzetleri gerekli görüldüğü taktirde ek testlere ve maddelere tabi tutularak denetimi gerçekleştirilebilmektedir.



Hostes olmak isteyen şahıslar için ilk adım başvuru sürecidir. Bırakılan CV sonucunda hostes olma konusunda onay sağlanırsa mülakata tabi tutulurlar. Bu elemeler yazılı ve sözel sınavlarla gerçekleştirilir. Yapılan testler içerisinde değerlendirme testleri olsa da zeka ve dil testleri de yapılmaktadır. Yazılı olarak gerçekleştirilen sınavlardan başarılı olan hostes adayları kurul karşısına çıkartılarak yabancı dil ve konuşma yetenekleri test edilir. Sözlü mülakatta yabancı dil konuşma yeteneği test edildiği için "Kendini tanıtır mısın?" gibi sorular dışında "Fuları nereden aldın?" gibi değişik sorular da yöneltilmektedir.



Kurulun ilk dikkat etmiş olduğu durum fiziki görünüştür. Dövme, piercing gibi aksesuarların kabul görmeyeceği gibi iyi bir kıyafet kombini şansınızı arttırabilir. Mülakat sırasında rahat olmalı ve heyecan yapılmamalıdır. Yabancı dil yeterliliği olarak sadece İngilizceye bakılmamaktadır. Bu sebeple orta düzeyde de olsa ikinci bir dil biliyor olmak şansınızı artıracaktır.



Host Ve Hostes Olma Şartları



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olmak, bu dili akıcı bir şekilde konuşmak ve anlamak.

- Başvurulan hava yolu firmalarının uygun gördükleri illerde ikamet etmek.

- Adli sicil kaydının temiz olması.

- Erkeklerde askerlik engeli olmaması.

- İdeal olarak belirlenen boy ve kiloya sahip olmak. (Bu oran kadınlarda; 160-180 cm arası boy oranı, erkeklerde; 170-180 cm arasıdır.)

- Havaalanının belirlemiş olduğu kurumdan fiziki yeterlilik ve sağlık raporu almak

- Daha önceden başka bir hava yolu firmasından ceza ve disiplinsizlik almamış olmak