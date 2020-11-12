İmalat Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? İmalat Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

İmalat Mühendisliği bölümü makine mühendisliğinin alt bölümüdür. Bu bölüm 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için mezuniyet şartlarını tamamlamaları gerekir.

İmalat Mühendisliği Bölümü Nedir?

Makine Mühendisliği bölümünün alt bölümünden olan İmalat Mühendisliğinin belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar İmalat Mühendisliği bölümünü Makine Mühendisliğinden ayırmaktadır. İmalat sektörü içerisinde imalat konusu için temel mühendisliğine ihtiyaç duyulmasından dolayı İmalat Mühendisliği bölümü oluşmuştur.

Bu bölümün temel amacı İmalar eğitimlerinin ve temel mühendisliğinin çalıştığı kurum içerisinde verimli olarak kullanılacak, sektöre ve kurumlara fayda sağlayabilecek kişileri bilimsel yollar ve eğitimler ile yetiştirmektir. İmalat Mühendislerinden beklenen bilgi ve beceriler ise şunlardır:

- İmalat problemlerinin çözülebilmesi için temel mühendislik bilimlerinin bilinmesi ve uygulanması becerisi

- İmalat sistemlerini tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

- İmalat Mühendisliği problemlerinin belirlenmesi ve çözme becerisi

- Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilme

- Güncel yöntemler ile araç ve teknolojilerini kullanarak imalar süreci ve sistemleri seçme

İmalat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İmalat Mühendisliği bölümü 8 dönemlik lisans bölümüdür. Öğrenciler 8 dönem boyunca temel mühendislik, ileri matematik, üretim ve bu alanda daha birçok dersten sorumlu olurlar. İmalat Mühendisliğinin dersleri şunlardır:

- Ölçme ve Kontrol

- Malzeme Bilimi

- İstatistik

- Bilgisayar Destekli Tasarım

- İmal Usulleri

- Mühendislik malzemeleri

- Mekanizma Tekniği

- Makine Elemanları

- Sistem Dinamiği ve Kontrol

- Bilgisayar destekli Teknik Resim

Öğrenciler bu dersler başta olmak üzere daha birçok dersten sorumlu olurlar. Tüm dersleri başarılı bir şekilde bitirmeleri halinde İmalat Mühendisliği Lisans Diplomasını elde ederler.

İmalat Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İmalat sektörü içerisinde imalat ile temel mühendisliğe ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçtan dolayı İmalat Mühendisliği ortaya çıkmıştır. İmalat Mühendisliğinin ortaya çıkmasından sonra öğrencilere pek çok iş imkanı ortaya çıkmıştır.

İmalat Mühendisleri mezun olduktan sonra çalıştıkları kurum içerisinde üretim verimlilik analizleri, üretim planlaması, üretim sürecinin iyileştirilmesi, malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi ve personellerin organize edilmesi İmalat Mühendislerinin görevidir.

İmalat Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

İmalat Mühendisleri imalat yapan her alanda görev alabilir. İmalat Mühendislerinin genellikle çalışma alanları başta otomotiv, uçak, beyaz eşya, tarım veya makine imalat sektörü, elektronik malzeme ve demir çelik olmak üzere pek çok sektörde çalışabilirler.

Görev alacakları sektörün bu kadar geniş olması ve imalat süreçleri hakkında geniş bilgileri tasarımdan son ürüne kadar geniş alanda çok çeşitli iş olanaklarının önünü de açmaktadır. Ayrıca İmalat Mühendisliği mezunu kişiler kamu sektöründe de çalışabilirler. Fakat bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan gerekli puanı almaları gerekir. Kamu kesiminde de İmalat Mühendisliği için pek çok iş imkanı da mevcuttur.