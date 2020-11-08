Jeofizik Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Jeofizik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yer tespiti Jeofizik Mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Jeofizik Mühendislerinin görevleri ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.



Jeofizik Mühendisi Nedir?



Jeofizik Mühendisleri manyetik, elektrik ve sismik dahil olmak üzere pek çok farklı metot kullanarak yeryüzünün fiziki yönlerini inceleyen kişilerdir. Jeofizik Mühendislerinin pek çok görevi bulunmaktadır. En önemli görevi ise sismik keşif, petrol ve gaz şirketleri için sismik verilere üreterek yeraltı suyu yada petrol gibi farklı doğal kaynakları bulmaktır.



Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar?



Jeofizik Mühendislerinin yaptıkları işler arasında sismik ölçümler bulunmaktadır. Atmosferdeki olayların yer kabuğuna olan etkisini sismik ölçüler ile araştırmaktadır. Özellikle ülkede oluşan depremler, buzul ve volkanların yapılarını ve hareketlerini incelerler. Bunlar dışında madenler ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptamak görevlerinden birisi olmaktadır.



Jeofizik Mühendisleri denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıları ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri de incelemektedirler. Yeraltı suları ve barajlar için arazilerde sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri Jeofizik Mühendislerinin görevleri arasındadır.



Jeofizik Mühendisi Nasıl Olunur?



Jeofizik Mühendisi olabilmek için ilk olarak üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Jeofizik Mühendisi bölümlerinden lisans derecesinde mezun olunması gerekir. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olabilmeleri için 8 dönem boyunca görülen derslerden başarılı olarak geçmeleri gerekmektedir. Böylece Jeofizik Mühendisliği Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar. Ayrıca Jeofizik Mühendisi olabilmek için kişiler bazı nitelikleri taşıması gerekmektedir. Bu nitelikler şunlardır:



- Farklı bölgelerde kapsamlı saha çalışmaları yapabilmek için seyahat engelinin bulunmaması gerekir.

- Verileri işleyebilecek ve jeofiziksel özelliklerin üç boyutlu modellerini üretecek bir bilişim teknolojisi bilgisine sahip olmak gerekir.

- Özellikle Jeofizik Mühendisinin detaylara ve bilgilerin doğru olarak kaydedilmesine dikkat etmeli gerekmektedir.

- Ekip ile veya bağımsız olarak çalışabilmesi gerekir.

- Hem sözlü hem de yazılı olarak fikir ve bulguları açık bir şekilde ifade etme becerisi olması gerekir. Bu durum raporlama ve sunum yapabilmek için önemlidir.

- Stres altında iken etkili kararlar verebilmesi gerekir.

- Proje yönetimi yeteneği göstermesi gerekir.

- Teslim tarihlerinin son gününe önem vermesi gerekir.



Jeofizik Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Jeofizik Mühendisleri madencilik, petrol, doğalgaz endüstrileri ve kamu kurumlarında istihdam edebilmektedir. Jeofizik Mühendislerinin görev ve sorumlulukları ise şunlardır:



- Uygun sismik ölçüm ve veri işleme tekniklerine karar vermek

- Farklı bölgelere sismometre yerleştirmek

- Sismik ekipman tasarımı, testi, modifikasyonu ve onarımlarını yapmak

- 2B ve 3B sismik verileri yorumlamak ve bunları haritalamak

- Sismik düzensizlikleri keşfetmek için kayıt ekipmanlarını gözetlemek

- Potansiyel petrol ve gaz verimlerini kontrol etmek ve değerlendirmek

- Rezervuar hacimlerini ölçmek

- Ölçüm sonuçlarını raporlamak ve bu sonuçları sunmak Jeofizik Mühendislerinin görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.