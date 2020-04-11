Nikah Memuru Nasıl Olunur? Nikah Memuru Olma Şartları

Medeni kanunun kabulü ile beraber resmi olarak evlenmek isteyen çiftler için nikah ortaya çıkmıştır. Bu nikahını resmiyete bağlayan kişi ise nikah memurudur. Şahitler huzurunda gerçekleştirilen nikah için resmi olarak devlete bağlı görev gerçekleştiren nikah memurları süreci yönetir. Böylece çiftler kanunen bazı hak ve sorumluluklar edinir.



Nikah Memuru Nasıl Olunur?



Görev yetkisini belediye başkanlarından alan nikah memurları, verilen atama üzerinden bunu gerçekleştirir. Belediye başkanlarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, başkanı temsil etmek suretiyle nikah kıyar.



Nikah memuru belediye nezdinde görev gerçekleştirir. Bu görev içerisinde herhangi bir şart veya koşul olmadan bütün resmi nikah işlemleri için görev üstlenebilir. Özellikle kılık kıyafeti düzgün, hoşgörülü, iletişim kuvveti yüksek kişiler nikah memuru olarak atanır. Genel olarak ise belediye nezdinde görev yapan Yazı İşleri Müdürlüğü bu çalışma için uygundur. Bu görevi yerine getirebilmek adına belirli kurs ve seminerlere katılmak gerekmektedir. Kurs seminerleri başarıyla geçen belediye memurları nikah kıyma vazifesini almaya hak kazanır.



Nikah Memuru Olma Şartları



Nikah memuru olabilmek için belli bazı şart ve koşulları yerine getirmek gerekir. Bu koşullar ile beraber ayrıca verilen kurs ve seminerlere katılmak; bu seminerleri istenilen düzeyde geçmek önemlidir.



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az meslek yüksek okulundan mezun olmak,

- KPSS bünyesinde geçerli bir puan alarak belediyede belirli bir görevde bulunmak,

- Belediye başkanından yetki almış olmak,



Bu kriterleri taşıyan belediye memurları nikah memuru olmaya hak kazanır. Tabii bu konuda köylerdeki durumu şehirlere göre farklılık gösterir. Yeterli nüfusu olmayan ilçe veya uzak köyler için devlet memurları yerine bu görevi muhtarlar üstlenir. Belediyenin aldığı yetki doğrultusunda muhtarların gerçekleştirdiği nikah, belediye başkanı ya da belediye meclisinde görev almış nikah memurlarından bir farkı bulunmaz. Kısacası nikah memuru olabilmek için öncelikle bir devlet memuru olmak gerekmektedir.