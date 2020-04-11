Psikolog Nasıl Olunur? Sosyal-Klinik Ve Adli Psikolog Olma Şartları

Psikolog olmak için sadece Fen-Edebiyat fakültesinde okumuş olmak yetmemekle birlikte diksiyonu düzgün olmak ve karşındaki kişiyi anlamak gerekir.



Psikolog Nasıl Olunur?



İnsanlara yardım etmekten hoşlanan ve insanları dinlemeyi sevenler, psikolog nasıl olunur sorusunun cevabını merak etmektedir. Psikolog olmak için sosyal ve temel bilimlerde başarılı olmak ve sözel yeteneğe sahip olmak gerekmektedir. Psikoloji eğitimi lisans eğitimi olmakla birlikte öğrenim süresi 4 yıldır. Oldukça ağır bir eğitim içeren psikoloji için öğrencileri zorlu bir 4 sene beklemektedir.



Psikolog mesleğinin eğitimi psikoloji bölümünde verilmekte olup psikoloji mezunları özel sektörde ve kamuda iş bulabilmektedir. Psikologların işsiz kalma riskinin çok az olması, üniversite tercihi yapacak olan gençlerin bu alana yönelmesini sağlamaktadır.



Öfke kontrolünden heyecan yönetimine kadar birçok konuda terapi hizmeti veren psikologlar, üniversite dönemlerinde klinik psikolojisinden eğitim psikolojine kadar bütün temel dersleri almaktadır.



Psikolog olmak isteyenler dikkatli ve sabırlı olmalı, güncel gelişmeleri takip etmelidir. Birçok üniversitede psikoloji bölümü bulunmakta olup her yıl mezun çıkartmaktadır. Psikolog mesleği ilgi görse de psikolog olmak sanıldığı kadar kolay değildir. Psikolog olmak isteyen biri, kendini çok iyi tanımalı ve eleştirebilmelidir.



Sosyal-Klinik ve Adli Psikolog Olma Şartları



Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü okumak psikolog olmak için yeterliyken, sosyal-klinik ve adli psikolog olmak için yüksek lisans şartı bulunmaktadır. Sosyal-klinik vakalarıyla ilgilenmek isteyenlerin o alanda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.



Sosyal-klinik ve adli psikolog olmak için Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapılmalıdır. Üniversiteden yeni mezun olan bir psikoloğun mesleki donanımı kabul edilebilir olmadığı için yüksek lisans şartı aranmaktadır.



Sosyal-klinik ve adli psikolog olmak için mesleki kurslara ve seminerlere katılmak yeterli sayılmamaktadır. Yüksek lisans eğitim süresi boyunca psikolojik sorunların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, sosyal-klinik ve adli psikolog olmak için yeterli sayılmaktadır. Psikolog ile sosyal-klinik ve adli psikolog birbirinden tamamen farklıdır.