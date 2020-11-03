Yazılım Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Yazılım Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Yazılım mühendisi, günümüzün bilgisayar, akıllı telefon, otomobil ve televizyonlarda yazılım birimleri ile yazılım mühendislerinin ortak çalışması ile ortaya çıkıyor.

Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur?

Yazılım mühendisi olmak için bölümü Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin Yazılım Mühendisliği bölümünde 4 yıl sürecek bir eğitim almanız gerekiyor. Yazılım Mühendisliği yüksek lisans bölümünde de bu eğitimler veriliyor.

Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar?

Yazılım mühendisi, insanların ihtiyaçlarını anlayarak analiz etmeye çalışır. Yapılan analizler sonucunda doğru uygulamayı tespit ederek yazılımın temel yapısını oluşturur. Planlanan yazılımın kodlama aşamadı ise programcılarla müşterek çalışmalar yürütülür. Yazılım tamamlanıp, kullanıcılarla buluşturulduktan sonra kullanım sonrasında oluşacak sorunlar ve yapılacak eğitimlerle ilgilenir.

Yazılım Mühendisi Nerelerde Çalışır?

Yazılım mühendisliği bölümü mezunları, bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı pek çok sektörde rahatlıkla iş bulabilir. Otomotiv, telekomünikasyon, bankacılık, hastane gibi pek çok sektörde yazılım mühendisleri kolaylıkla iş bulabilir.

Sektörde yazılım mühendisi olarak görev yapan kişi sayısı az olduğu için yazılım mühendisleri pek çok alanda rahatlıkla iş bulabiliyor. Yazılım mühendislerinin en çok çalıştığı alanlar arasında ise, test, programcılık, iş analistleri, proje yönetmenliği ve veri tabanı uzmanlığıdır. Yazılım mühendisliği, Ülkemizde en çok yatırım yapılan iş kolları arasında yer alır.

Yazılım Nedir?

Yazılım, bilgisayara bir şeyler yapması için komut veren bir dizi talimat programıdır. Uygulamalar, programlar ve komut dosyaları yazılımı tamamlamak için kullanılır. Yazılım, sistem, programlama ve uygulama olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Aynı zamanda sistem yazılımı da uygulama yazılımı için temel oluşturur.

İşletim sistemlerini, aygıt sürücülerini, metin düzenleyicileri ve disk biçimlendiricileri bilgisayarın daha verimli çalışmasını sağlar. Aynı zamanda donanım bileşenlerinin yönetiminden ve temel işlevlerin sağlanmasından da yazılım mühendisi sorumludur. Yazılım mühendislerinin gerçekleştirebileceği pek çok yazılım çeşidi vardır.

Yazılım mühendisi, öncelikle ihtiyacı tespit eder. Daha sonra da tespit edilen ihtiyaçları karşılamak için bilgisayar yazılımını tasarlar. Yapılan bu işlemler çok karmaşık olduğu için bilgisayara ne yapılmasını söyleyecek olan algoritmaları, akış şemalarını ve diyagramları oluşturmaları gerekir.

Yazılım Mühendisi Olmak için Gereken Vasıflar

Yazılım mühendisi olmak için, problem çözme yeteneği gelişmiş ve analitik düşünme yetisi yüksek olması gerekir.

Yazılım mühendisleri, içgüdüsel olarak problem çözme becerisine sahiptir. Grup çalışmalarına ve bireysel çalışmalara yatkındırlar.

Yazılım mühendislerinin bilgisayar biliminin temelleri, tasarım, programlama ve kodlama, veri yapıları, algoritmalar, mimarlık, bilgi analizi, test yazılımı ve hata bildirme yazılımı konularında bilgi sahibi olması gerekir.

Yazılım mühendislerinin teknik açıdan yetenekli iletişim kurabilen be kendini geliştirebilen bireyler olması gerekir.Yazılım mühendisliğinde tecrübe kazanan kişiler, takım lideri, kıdemli mühendis ve müdür gibi çeşitli önemli kariyer pozisyonlarında çalışma imkanı bulabilirler. Kariyer fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiren yazılım mühendisleri, kısa bir süre içinde önemli pozisyonlarda çalışarak ortalama 5.500 TL maaş ile iş hayatına başlangıç yapabilirler.