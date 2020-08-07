48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında BİFO sahnede

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital olarak hayata geçiriliyor. Festivalin dijital programına ek olarak, COVID-19 önlemleri altında, izleyicilerin de katılımıyla gerçekleşecek bir konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) müzikseverlerle buluşuyor. Yıldız şef Patrick Hahn yönetimindeki topluluğun sahnede İzlandalı piyanist Vikingur Ólafsson’a eşlik edeceği konser, 19 Ağustos Çarşamba saat 19.00’da, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Borusan Holding sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konserde pandemi önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak.

2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson, özgünlüğü ve müzikal ikna gücüyle son yıllarda müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri. Gramophone zaferi, Vikingur Ólafsson’un Johann Sebastian Bach albümü ile 2019 boyunca İzlanda Müzik Ödülleri Yılın İcracısı ve Yılın Albümü, BBC Music Magazine Ödülleri En İyi Enstrümantal Albüm ve Yılın Albümü, Opus Klasik En İyi Solo Resital ödülleriyle kazandığı başarıyı taçlandırdı. Mart ayında Deutsche Grammophon etiketiyle piyasaya çıkan son albümü Debussy–Rameau, İngiltere ve Almanya klasik müzik listelerinde birinci sıraya yerleşirken pop müzik listelerinde 11. sıraya kadar yükseldi.

2003–2018 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası olan, ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ise günümüzde Avrupa’nın en iyi orkestralarından biri olma yolunda ilerliyor. 2010 Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri kapsamında konser veren, 2014’te BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk olan BİFO, 2017’de Hong Kong Sanat Festivali’ne konuk oldu. 2016-2018 arasında Daniel Hope, Vadim Repin, Nemanja Radulović gibi sanatçılarla Avrupa turneleri gerçekleştiren topluluk, uluslararası basında olumlu eleştirilerle yer buldu. 2000 yılından bu yana Renée Fleming’den Murray Perahia’ya, Maxim Vengerov’dan Lang Lang’a klasik müzik dünyasının yıldızlarını ağırladı. Onyx etiketi altında Respighi, Hindemith, Schmitt (2010), Music from the Machine Age (2012), Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov’un eserleri (2014) ile Turnage & Berlioz (2018) albümlerini kaydeden BİFO’nun Deutsche Grammophon etiketinde yayınlanan Ksenija Sidorova ile Carmen (2016), Nemanja Radulović ile Çaykovski (2017) ve Baïka (2018) albümleri bulunuyor.

Orkestrayı bu konserde yönetecek olan, son dönemin çok konuşulan şeflerinden Patrick Hahn, 2021/22 sezonu itibariyle Wüppertal Operası ve Senfoni Orkestrası’nın genel müzik direktörlüğüne getiriliyor. Henüz 24 yaşında olmasına karşın Viyana Senfoni, Luzern Senfoni, Münih Filarmoni, Münih Radyo Orkestrası, Dresden Filarmoni, NDR Radyo Filarmoni, Hamburg Senfoni, Tonkünstler Orkestrası, İsrail Oda Orkestrası, Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Kopenhag Filarmoni, Camerata Salzburg gibi orkestraları yönettiği parlak bir kariyere sahip şef, Almanya’daki en genç genel müzik direktörü olacak.

Konser biletleri 7 Ağustos’ta satışa çıkıyor

19 Ağustos Çarşamba saat 19.00’da COVID-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek konserin biletleri, 7 Ağustos 10.30’da İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışların ardından aynı gün 14.30’da genel satışa çıkacak. Biletler, Biletix satış kanallarında 150, 120, 90, 75 TL ve öğrenciler için 40 TL üzerinden satışa sunulacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri %20 oranında indirimle satın alabilecek.

Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart ile öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası 2000 üniversite öğrencisi, 2020 sonuna dek kullanabileceği 250 TL değerindeki bir kartın sahibi oldu. Konser biletleri satışa çıktığında, Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart sahipleri de kartlarını kullanabilecekler.

49. İstanbul Müzik Festivali dijital ortamda Türkiye’nin her yerinden müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanırken pandemi sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor. “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayacak festivalin programında bestecinin ikonik eserleri, ondan esinlenen yeni projeler ve yeni eser siparişleri yer alacak. Festival konukları arasında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistler bulunuyor. Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi İstanbul’un çokkültürlü kimliğini ve kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânların yanı sıra Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu ve Stavelot Manastırı gibi mekânlarda gerçekleştirilen konser kayıtları, dijital ortamda Türkiye’nin her yerinden sanatseverlere ulaşacak.