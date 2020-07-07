Â Ã‡ehov BÃ¼tÃ¼n Eserleri kÃ¼lliyatÄ±, Ã‡ehovâ€™u TÃ¼rkÃ§ede hak ettiÄŸi gibi aÄŸÄ±rlÄ±yor ve Ã‡ehovâ€™un dÃ¼nyasÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle, iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±yla tanÄ±tÄ±yor.ÂÃ‡ehov BÃ¼tÃ¼n Eserleri ile yazarÄ±n yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ, yayÄ±mlanmamÄ±ÅŸ bÃ¼tÃ¼n edebi eserleri 20 ciltlik bu kÃ¼lliyatta toplanÄ±yor.

Â EdebiyatÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok etkilemiÅŸ bir yazarÄ± ilk kez bu kadar yakÄ±ndan tanÄ±yacaksÄ±nÄ±z!

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ANTON Ã‡EHOV BÃœTÃœN ESERLERÄ° I

1875 â€“ 1882

RusÃ§adan Ã‡eviren: UÄŸur BÃ¼ke

Klasik / Haziran 2020 / 640 Sayfa / 39 TL

Â Sevgili dostum, biliyorsunuz, ben yazarÄ±m. GÃ¶ÄŸsÃ¼mdeki bu kutsal ateÅŸi tanrÄ±lar yaktÄ± ve ben de kalemi elimden bÄ±rakmamam gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ben, Apollonâ€™un kÃ¢hiniyimâ€¦ YÃ¼reÄŸimin her atÄ±ÅŸÄ±nÄ±, her nefesimi, kÄ±saca kendimi esin perime sundum. YazÄ±yor, yazÄ±yor, yazÄ±yorumâ€¦

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ANTON Ã‡EHOV BÃœTÃœN ESERLERÄ° II

1883

RusÃ§adan Ã‡eviren: UÄŸur BÃ¼ke

Klasik / Haziran 2020 / 408 Sayfa / 29 TL

Â YaÅŸamÄ±m boyunca birÃ§ok ev gÃ¶rdÃ¼m; bÃ¼yÃ¼k, kÃ¼Ã§Ã¼k, taÅŸ, ahÅŸap, eski, yeni ama iÃ§lerinden birisi beni fazlasÄ±yla etkiledi. AslÄ±nda ev denemezdi, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼ktÃ¼. Tek katlÄ±, Ã¼Ã§ pencereliydi ve korkunÃ§ derecede kÄ±sa boylu, kambur, baÅŸlÄ±klÄ±, yaÅŸlÄ± bir kadÄ±na benziyordu.

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ANTON Ã‡EHOV BÃœTÃœN ESERLERÄ° II

1883

RusÃ§adan Ã‡eviren: UÄŸur BÃ¼ke

Klasik / Haziran 2020 / 408 Sayfa / 29 TL

Â Ã–yle sanÄ±yorum ki Ã‡ehov, tÃ¼mÃ¼yle sanatÄ±nÄ±n iÃ§inde yaÅŸÄ±yordu. Sabahleyin gÃ¶zlerini aÃ§masÄ±yla baÅŸlayÄ±p geceleyin yeniden kapayarak uykuya daldÄ±ÄŸÄ± zamana deÄŸin sÃ¼ren her anÄ± yaratÄ±cÄ± bir Ã§aba iÃ§inde geÃ§mekteydi.

â€“Ä°gnati NikolayeviÃ§ Potapenko

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