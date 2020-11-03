BİFO'dan sezonun ikinci canlı konseri Borusan Klasik'te

Bu sezon radyonun gücünü yeniden keşfe çıkan BİFO, sezonun ikinci konserinde onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde Valentina Lisitsa ve Naz İrem Türkmen’e eşlik edecek. Beethoven’ın yapıtlarına adanmış konser, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da çevrimiçi radyo Borusan Klasik'te canlı olarak yayınlanacak.

BİFO bu sonbaharı müzikte özgürlüğe kavuşmanın sembollerinden biri olan büyük usta Beethoven'ın eserlerinden oluşan bir programla karşılıyor. Günümüzün en tanınan ve sevilen piyanistlerinden Valentina Lisitsa, BİFO dinleyicilerini uzmanlık alanı olan romantik dönemin ilk yıllarına taşıyacak.

Programın devamında ise Beethoven ruhunun başkarakteri bu kez kemana geçecek ve bestecinin 2 romansını Naz İrem Türkmen’den dinleyeceğiz. Gecenin kapanışı BİFO tarafından, Beethoven'ın Heiligenstadt yıllarında kaleme aldığı bir yüzyıl dönümü eseri olan 2. Senfoni’si ile yapılacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorsanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

5 Kasım 2020 Perşembe 19.00

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Gürer Aykal şef

Valentina Lisitsa piyano

Naz İrem Türkmen keman

Beethoven: 2. Piyano Konçertosu, Si bemol Majör, Op.19

Beethoven: Romans No. 1, Sol Majör, Op. 40 ○

Beethoven: Romans No. 2, Fa Majör, Op. 50 ○

Beethoven: 2. Senfoni, Re Majör, Op. 36