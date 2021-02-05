Borusan Sanat’ta bayrak değişimi

Bayrağı, uzun yıllardır Borusan Sanat’ın Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Ahmet Erenli’den aldınız. Sanat kurumları için oldukça zorlayıcı bir dönemde bu görev sizin için neler ifade ediyor?

Evet, uzun yıllardır yanında yetiştiğim Ahmet Bey’den bu bayrağı devralmak benim için gurur verici... İçinde olduğumuz zor dönemde, bana olan güveninden dolayı başta Yönetim Kurulu Başkanımız Zeynep Hamedi’ye, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik’e ve Ahmet Erenli’ye teşekkür ederim.

Dijitalleşme adımları

Fiziki konserlerin, sergilerin ve diğer sanat etkinliklerinin yerini büyük oranda dijitalleşen etkinlikler aldı. Kovit-19 sürecinde Borusan Sanat’ın da pek çok dijital etkinliği oldu. Sanat dünyası için nasıl bir öngörünüz var?

Çoğu sektörde olduğu gibi biz de dijitalleşme yönünde adımlar attık. Sanat ve performans alanındaki kurumumuz Borusan Sanat’ta dijitalleşme çalışmaları Haziran 2020’de başladı. Bizim için de yeni olan bu dijital platformlar ve/veya altyapılar, çekim teknikleri ve sunum teknikleri artık sanatın bir parçası haline geldi. Borusan Sanat olarak, kendi radyomuz Borusan Klasik (www.karnaval.com/borusanklasik) ve Ocak 2021’de hayata geçirdiğimiz dijital platformumuz Borusan Sanat TV (www.borusansanat.tv) ile takipçilerimize konserlerimizi ulaştırıyoruz. Borusansanat.tv bizi çok heyecanlandıran bir mecra.









Nasıl bir mecra Borusansanat.tv?

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi konserleri artık bu platformda müzikseverlerle ücretsiz olarak buluşuyor. Pandemi döneminde öne çıkan bu dijital etkinlikler sanat dünyası için çok değerli oldu. Her ne kadar salondaki enerjinin yeri apayrı olsa da sanatçılarla izleyicileri birleştirme açısından önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Ayrıca bu konserler dijital platformlarda olduğu için sadece büyükşehirlerdeki sanatseverler değil Türkiye’nin hatta dünyanın pek çok yerinden izleme fırsatı doğdu. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda Onursal Şef Gürer Aykal, Sascha Goetzel, Patrick Hahn, Nayden Todorov gibi önemli şefleri ağırlarken bu isimlere Midori Goto, Camille Thomas, Daniel Hope gibi değerli solistler eşlik ediyor. Ayrıca Müzik Evi konserleri kapsamında birçok değerli isimden seçkileri dinleyicilere sunarken, Güç Başar Gülle üçüncü albümü olan “Reverse Perspective” ile de ocak ayında sahneye çıktı.

Geleceğe dair beklentileriniz, hazırlıklarınız nasıl ilerliyor?

Dolu dolu bir program hazırladığımızı söyleyebilirim. Tüm bu konserlerimize ek olarak hayata geçirdiğimiz bir başka proje ise Borusan Sanat olarak Spotify’da yer almak oldu. Dinleyicilerimiz BİFO ve Quartet albüm kayıtlarını ayrıca Spotify üzerinden de dinleyebilecekler. Önümüzdeki sezonlarda da hem seyircili salonlarda canlı konserler gerçekleştirmeyi ve dijital platformlarımızdan (radyo ve TV) konser yayınları yapmayı hedefliyoruz.

‘Konser sayısını iki katına çıkardık’



Salgın sürecinde, tüm dünyada, orkestralar ve müzisyenler oldukça zor zamanlar geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Borusan Filarmoni Orkestrası bünyesinde görev yapan müzisyenler son bir yılı nasıl geçirdi? Borusan Sanat olarak müzisyenlere nasıl bir yol haritası hazırladınız?



Ne yazık ki pandemi döneminde sahnede, sahne arkasında ve sahada çalışan müzisyenler, ekipler, teknik elemanlar vb birçok meslek grubu çok zor durumda kaldı ve kalmaya devam ediyor. Borusan Sanat olarak, ilk etapta, normal şartlarda ortalama 80 kişi ile sahneye çıktığımız 14 konserimizin sayısını iki katına çıkarıp, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 30-35 kişilik gruplar halinde, müzisyenlerimize her konserde çalma fırsatı yaratmaya çalışıyoruz. Bu hem herkesin bu zor dönemde biraz da olsa sevdikleri işi yerine getirmelerini hem yaşam giderlerine katkı ve ayrıca yıllar içerisinde geliştirdiğimiz orkestranın müzikal seviyesinin korunmasını sağlıyor.



‘Eşitliğe dikkat ediyoruz’



Borusan Filarmoni Orkestrasına yeni Şef/Müzik Direktörü belirleme aşamsındasınız. Dünyadaki pek çok orkestra yönetimi, hem eşitçilik hem de erkeklerin ağırlıkta olduğu orkestra şefi algısını yıkmak adına kadın orkestra şeflerini göreve getiriyor. Önümüzdeki süreçte Borusan Sanat’ta da böyle bir ihtimalin söz konusu olması durumu var mıdır?



Biz Borusan Sanat olarak öncelikle Borusan çatısı altında fırsat eşitliğine inanan ve bu konuda titiz davranan bir kurumuz. Hem ekip içinde hem de orkestramızda kadın erkek eşitliğine dikkat ediyoruz. Aynı şekilde ihtiyacımız olan bütün alanlarda cinsiyet farkı gözetmeden araştırmalarımızı yapıyoruz.