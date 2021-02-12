DasDas Online Şubat programı dopdolu

Mert Fırat usta yazar Sabahattin Ali’nin hikayelerini seslendirirken Korhan Futacı ve orkestrasının müzikleriyle eşlik ettiği Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Rivayet Radyosu’ 13 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.15’te DasDas Online’da içlerinden müzik geçen öyküleri seyircilerle buluşturacak.

Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Uyku Nereye Kaçar?’ 14 Şubat Pazar günü saat 13.00’te çocuklara keyifli bir gün geçirme şansı sunuyor. Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği, Pelinsu Ekşioğlu ve Berçem Açığ’ın oynadığı ‘Uyku Nereye Kaçar?’ ayrı zamanlarda yaşayıp aynı uykuya dalmanın hayalini kuran Pelin ve Berçem’in kaçan uykularını arama serüvenlerine minikleri de dahil ediyor.

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ aynı günün akşamı saat 21.15’te DasDas Online’da sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda Ceren Boz, Nihan Işık, Ümit Erlim ve Sabahattin Yakut’un yer aldığı oyunda kendini bilmek ve bulmak arasındaki bir kayboluş hikayesi Esra, Tuncay ve Mirat üzerinden ekran başındaki seyircilere sunulacak.

19 Şubat Cuma akşamı saat 21.15’te ise Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Güle Güle Diva!’ DasDas Online’da perdelerini açacak. Firuze Engin’in yazıp yönettiği, başarılı oyuncu Selen Uçer’in tek kişilik performansı ile övgü dolu yorumlar aldığı ‘Güle Güle Diva!’ şöhretinin zirvesindeyken beklenmedik bir kararla inzivaya çekilen bir divanın yıllar sonraki dönüşünün hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen ilk konserin hüzünlü ve komik bir öyküye dönüştüğü oyunda seyirciler birçok duyguyu aynı anda yaşayacak.

Oyuncu kadrosunda Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla Irmak ve Özgün Aydın’ın buluştuğu Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Timsah’ da DasDas Online üzerinden tiyatroseverlerin evlerine konuk olacak. Mert Fırat ve Volkan Yosunlu’nun sahneye taşıdığı Tom Basden imzalı oyun, gösteri toplumunda sistemle el sıkışmayı seçen aktörlerin yaşadığı hesaplaşmayı gözler önüne seriyor. ‘Timsah’ 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.15’de DasDas Online’da.

DasDas, çevrimiçi platformunda sevilen çocuk oyunlarından Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’a da yer veriyor. Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği, Bağış Angigün ve Merve Tokgöz’ün yer aldığı çocuk oyununda; en büyük hayali astronot olup uzaya gitmek olan Bağış’ın yine gökyüzünü inceleyip gözlemler yaptığı bir akşam dostu Astro ile çıktığı macera dolu yolculuk DasDas Online’ın minik konuklarıyla buluşuyor. ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’, 21 Şubat Pazar günü saat 13.00’te DasDas Online’da sahnelenecek.

DasDas Online, şubat ayını Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’ın zengin kadrosunu oluşturduğu Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Westend / Batının Sonu’ ile kapatıyor. Moritz Rinke’nin kaleme aldığı, Tuğsal Moğul’un yönetmenliğini üstlendiği oyun, şehirden uzakta lüks bir muhitteki yeni evlerinde eski arkadaşlarını ve komşularını ağırlayan bir çiftin geçirdiği ilginç geceyi gözler önüne seriyor. Karakterlerin yaşadığı dönüşümlerle izleyicilerin önyargılarının yıkılacağı ve temponun bir saniye bile düşmeyeceği oyun 27 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.15’te DasDas Online’da yayınlanacak.

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