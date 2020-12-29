Gedik Sanat'tan yeni yıl konserleri

31 yıllık kısa yaşamına birçok şaheser sığdırmayı başaran Schubert, Beethoven’ın müziğinden aldığı ilhamı özellikle vokal müzik sanatına Liedler vasıtasıyla taşımış ve oldukça önemli bir literatürün gelişmesine sebep olmuştur. Haydn, Mozart ve Beethoven’ın müziğinden etkilendiği düşünülen besteci yaratılarıyla kendinden sonraki bestecilere oldukça zengin eser çeşitliliği bırakmıştır.

Emre Elivar'dan Schubert yorumu

Gedik Sanat, zorlu geçen 2020 yılını Schubert'in yaşama karşı melankolik bir bakış niteliğindeki eserleri ile uğurlayacak. Schubert’in vefatından birkaç ay önce bestelediği Üç Piyano Parçası (D 946) Emre Elivar tarafından İstanbul Gedik Üniversitesi Piyano Festivali bünyesinde seslendirilecek. 30 Aralık saat 21:00’da Gedik Sanat Youtube hesabında yayınlanacak gösterime davetlisiniz.

Gedik Filarmoni Orkestrası'ndan yeni yıla umutlu bir bakış



Gedik Filarmoni Orkestrası’nın Keman Sanatçısı Önder Baloglu liderliğinde “Viyana’da Işıltılı bir Akşam” başlığı altında 2019’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleştirdiği konserinden seçilen F.Schubert kaydı, 31 Aralık saat 21:00’da Gedik Sanat Youtube hesabında gerçekleşecek gösterimle yeni yıla bir umut niteliği taşımaktadır.