İş Sanat'tan yeni yıl konserleri

İş Sanat’ın merakla beklenen Yeni Yıl Konseri’nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan olacak. Türkiye’yi dünya sahnelerinde başarıyla temsil eden Karahan, 31 Aralık’ta saat 23.00’te unutulmayacak bir performansa imza atacak. Konserde Karahan’a, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Erol Evgin ile “Yine de Güzeldir Yaşamak”

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, yeni yılın ilk konserinde İş Sanat sahnesini sokak müzisyenleri ile paylaşacak. “Yine de Güzeldir Yaşamak” başlıklı konserde, dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği olmuş altın şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde çok özel bir yere sahip olan Evgin, sevilen şarkılarını sokak müzisyenleri; Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Salva Quartet ve Grup Kök ile birlikte seslendirecek. İş Sanat’a özel hazırlanan konser 1 Ocak akşamı saat 20.30’dan itibaren izlenebilecek.

Dilek ve Derya Türkan ile Zamanda Yolculuk

Türk Sanat Müziği’nin başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan İş Sanat’ta müzikseverlerle buluşacak. Cumhuriyet dönemine ait şarkıları özgün yorumlarıyla günümüze taşıyan ikili, özel bir repertuvarla 2 Ocak’ta saat 20.30’da sahne alacak. Konserin konuk solistleri Ceren Kaçar ve Müge Alpay olacak.

Maximum Genç ve İş Sanat’tan “Hadi Artık 2021”

İş Sanat’ın Maximum Genç iş birliğinde hazırladığı “Hadi Artık 2021” Yeni Yıl Konser Serisi kapsamında; Cem Adrian, Son Feci Bisiklet, Can Ozan, Nilipek ve Melike Şahin’in performansları 3 Ocak’ta saat 12.00’den itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde eş zamanlı olarak izlenebilecek. Çocuklar için Eğlenceli Etkinlikler İş Sanat yeni yılda çocukları çevrim içi etkinliklerle buluşturacak. Minik sanatseverler klasikleşmiş masalların büyülü dünyasını keşfedecek. Grimm Kardeşler’in masallarından “Rapunzel”in çizgi filmi ile eğlenceli atölyeler çocukların pazar gününü renklendirecek. Çocuk etkinlikleri saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.