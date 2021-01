Sanatçı burada kimi tasvir ediyor?

Brezilya’nın Rolandia kentinde bulunan Izidoro Armacollo adlı balmumu müzesi, geçen yıldan beri aralarında Marilyn Monroe, Prenses Diana, Elvis Presley ve Charlie Chaplin’in de yer aldığı pek çok sanatçının ve ünlü isimin heykelini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Ancak tıpkı Madame Tussauds’daki gibi sevdikleri sanatçılarla fotoğraf çektirmeyi amaçlayarak müzeye giden izleyiciler, karşılarında gerçeğinden çok farklı bir yüze sahip ünlülerle karşılaşıyor. Örneğin; Disney’in kötü kalpli cadısına benzeyen Prenses Diana gibi... Brezilyalı sanatçı Arlindo Armacollo’ya ait bu heykeller, geçen hafta yeniden keşfedilen 6 yıllık bir video sayesinde sosyal medyanın gündemine girdi. Videoda yerel bir kanalın muhabiri, Armacollo’nun Güney Brezilya’daki bir kilisede sergilenen balmumu koleksiyonunu 2015’teki ziyareti sırasında “Basit görünebilir ancak bu ayrıntı zenginliğine ulaşmak zor bir işti. Sanatçı, her bir kişinin ruhunu olduğu kadar karekterini de yakalamak istedi” sözleriyle anlatıyor. @AlexO adlı Twitter kullacısının videoyu paylaşmasının ardından birçok kişi heykelleri tiye alıyor.

‘Korku hikâyesi’

Artnet’te yer alan habere göre Twitter’da bazı kullanıcıların “Brezilya korku hikâyesi” olarak adlandıkları heykellerde, Prenses Diana ‘çılgın’ ve ‘ürkütücü’ bir gülümsemeyle; ağaç gövdesi büyüklüğünde bir boyna ve erimiş bir yüze sahip. Oyuncu Marilyn Monroe ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela, Dwayne Johnson ve 80’lerdeki bir atranman videosundan fırlamış bir şekilde izleyicileri selamlıyor. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise heykelleri ‘başarısız restorasyonlardan bazılarını hatırlatan bir koleksiyon’ olarak tanımlıyor. Bir kullanıcı ise videoya “Washington’da olan her şeye rağmen bu balmumu müzesi bugün gördüğüm en tuhaf şeydi” diye yorum yaptı. The Guardian’da yer alan habere göre 77 yaşındaki sanatçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada bu eleştirileri umursamadığını söyledi. Armacollo, “Hedefim para kazanmak olsaydı insanların yaptığım heykelleri takdir edip etmemesi beni rahatsız edebilirdi. Ama yaptığım şeyleri zevk aldığım için yapıyorum. Bunu kasabamız için hazırladım” diyor. Sanatçı, her biri yaklaşık 5 kilogram balmumundan oluşan heykellerini, geçen yıl babasının ismini taşıyan müzeye taşımış.