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02.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘The Lord of the Rings’ dizisinde 3 tanıdık karakter

Amazon’un The Lord of the Rings dizisinin “tüm zamanların en büyük bütçeli” olarak etiketlenen prodüksiyonu, pandemi sebebiyle verilen aranın ardından Yeni Zelanda’da devam ediyor.

‘The Lord of the Rings’ dizisinde 3 tanıdık karakter

Diziyle ilgili son gelen haberlerle, serinin üç tanıdık karakterinin yeniden izleyiciyle buluşacağı kesinleşti. JA Bayona’nın yönetmenliğini üstlendiği dizide Galadriel karakterinin dizi uyarlamasında gençliğini Morfydd Clark’ın canlandıracağı geçtiğimiz aralıkta açıklanmıştı. TheOneRing.net’ten paylaşılan haberlere göre; Sauron ve Elrond da dizinin parçası olacak. Dizinin 2021 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 

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