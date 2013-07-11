2 litre su şart

Normal hayatta en önemli ve en çok atlanan öğün olma unvanına sahip kahvaltının, Ramazan ayında yerini sahura bıraktığını hatırlatan Diyetisyen Öztürk, sahur öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra sahurdan iftara kadar uzun süren bir açlık dönemi olacağı için tokluk hissinin uzun sürmesini sağlayan süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi protein oranı yüksek besinlerin kesinlikle sahurda tüketilmesini tavsiye eden Diyetisyen Öztürk, Midenin boşalma sürecini uzatarak çabuk acıkmayı önleyen meyve, sebze, kepekli ekmek gibi posalı gıdalara yer verilmelidir. Sahur yemeğinden sonra hemen uyumak yerine en az 45 dakika bir şeylerle uğraşılmalı ve sonra yatılmalıdır." dedi.



Diyetisyen Sinem Öztürk, açıklamasında; “Hava sıcaklıklarının yanı sıra oruç süresinin 17 saat olması insanlarımızı zorluyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın ilk öncelikle yapacakları şey sahura kalkmalarıdır. Sahurda hafif gıdalar göz önüne alınarak, kahvaltı içerikli menü tüketilmelidir. Menü içeriğimizde ise yumurta, peynir, süt ve ürünlerini olmasını sağlamalıyız. Bunlarla birlikte tokluk süremizi bir miktar daha uzatabiliriz. Bunlara ek olarak mutlaka ekmek tüketeceğiz. Ekmeğimizin tercihi ise daha çok tam tahıllı yada çavdar ekmeği grubundan olmalıdır. Bunlara ek olarak bir porsiyon meyve tüketiminde herhangi bir sakınca yoktur. Öztürk, Günü geçirdikten sonra iftara nasıl başlayacağız. İftarda da öncelikle mutlaka suyumuzu içiyoruz ve hurmamızı yiyoruz. Ardından bir porsiyon çorbamızı içtikten sonra bir 10 dakika ara verelim ki kan şekerimiz dengelensin ani şeker yükselmelerini önleyebilelim. Bunun ardından bir sebze yemeği ve bir etli yemekten midemizi yormayacak şekilde tüketebiliriz. Yanında yine bir iki dilim ekmek tüketimi de uygundur. İftarın ardından 2 saat geçtikten sonra bir iki porsiyon meyve veya tatlı tüketilecekse bir porsiyon tatlı tüketilebilir. Tabi gün uzun olduğu için vücutta sıvı kaybı yüksek miktarlarda olacaktır. Diyetisyen Sinem Öztürk, İftar ile sahur arasında yine en az 2 litre suyumuzu mutlaka tüketmeliyiz. Bunun yanı sıra sıvı kaynağı olarak tüketebileceğimiz ve mineral içerikleri açısından değerlendirdiğimizde maden suyu içilebilir. Ayran, açık şekersiz çay tüketebiliriz. Bunlarla da sıvı ihtiyacımızı bir miktar da karşılamış ve kendimizi bir sonra ki güne hazırlamış oluruz” dedi.