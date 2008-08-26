Ananas ve ton balığı da ramazan paketinde!

Ramazan ayına sayılı günler kala, birçok market, gıda toptancısı ve bakkal, gelir seviyesi yüksek olanların yoksul ailelere yardım etmek amacıyla tercih ettiği yardım paketlerini raflara yerleştirdi.

Bazı market ve bakkallar küçük paketler hazırlarken, genelde toptancılar gelen talebe göre fiyatı 10 ile 100 YTL arasında değişen içinde istenilen ürünlerin yer aldığı yardım paketleri hazırlıyor. Gıda toptancıları, ramazan ayında yardım paketi hazırlamak için oldukça yoğun çalışıyor.

Toptancılar genelde 5’er kiloluk ayçiçek yağı, şeker, un, pirinç ve bulgur gibi ürünleri bir çuvala koyuyor. Yardımsever de yoksula bu çuvalı veriyor.

Marketler ise raflarında kendilerine göre farklı isimler verilen ramazan paketlerinde birkaç olanak sunuyor. Bir market, Ramazan Bereket Paketi ve Ramazan Ziyafet Paketi adı altında iki ayrı seçenek sunuyor.

14.90 YTL olan Ramazan Bereket Paketi’nde genelde birçok pakette bulunan ayçiçek yağı, salça, makarna, bulgur, hazır çorba, helva gibi ürünlerden bulunuyor. 39.90 YTL olan Ziyafet Paketi’nde ise diğer pakete ilave olarak reçel, kahve gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca bu pakette yer alan ürünlerin ağırlığı diğerine göre biraz fazla.

-ANANAS VE TON BALIKLI PAKET

Başka bir market ise müşterilerine standart, klasik, özel, süper, mega ve premium olmak üzere 6 çeşit ramazan paketi sunuyor. Bu paketler sırasıyla 9.9 YTL, 14.9 YTL, 24.9 YTL, 39.9 YTL, 49 YTL ve 59.9 YTL’den satılıyor.

Standart pakette 1 kilogramın altında pirinç, bulgur, şeker, ayçiçek yağı, makarna, salça, hazır çorba ve çay bulunurken klasik paketteki ürünler genelde 1 kilodan oluşuyor.

Özel pakette irmik, zeytin, kahve, tuz, süper pakette öncekilerine ilave olarak mısırözü yağı, hurma, reçel, vanilin, muhallebi, mega pakette ek olarak kemalpaşa tatlısı, mantı, puding gibi ürünler bulunuyor.

Yaşanan rekabetin ulaştığı boyut ise premium paketteki ürünlerden daha net anlaşılıyor. Bu pakette diğer paketlerde bulunan ürünlerin yanı sıra ananas, meyve suyu, ton balığı, revani ve çikolata gibi ürünler yer alıyor.

Market yetkilileri, en fazla standart ve klasik paketin satıldığını belirterek, bütçeye göre mega ve premium paketlerin de alıcı bulduğunu söyledi.

