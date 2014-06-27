Arı sütünün inanılmaz etkisi

Kekekçoğlu, AA muhabirine, arı sütünün başka ürünlerde olmayan birçok özelliği bulunduğunu söyledi.



Arı sütünün mineraller, vitaminler, karbonhidratlar ve proteinler gibi sayılamayacak kadar besin içerdiğini anlatan Kekeçoğlu, içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirdi.



Arı sütünün inanılmaz etkilerinden birinin de tok tutma özelliği olduğuna dikkati çeken Kekeçoğlu, şöyle dedi:



"İnsanlar, sahur vaktinden sonra özellikle iki arı sütünü dillerinin altına yerleştirip, eritirlerse gün boyu tok tuttuğunu görecektir. Arı sütünün sindirimi, midedeki pepsin enzimleriyle sağlanıyor, dolayısıyla tok tutma yönünde önemli etki oluşuyor. İnsanlar, oruç tutarken gün boyu uyuyarak geçiriyor, zorlanıyor ama arı sütü tüketirse buna gerek kalmayacak.



Hem zindeliği sağlıyor hem de tok tutuyor. Bunları sağlayan başka bir ürün var mı, bilmiyorum."



- "Kadınlarda yumurtlama gücünü geliştiriyor"



Kekeçoğlu, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınların arı sütü kullanmalarını önerdi.



"Çocuk sahibi olmak, biliyoruz ki bayanlar için çok önemli" diyen Kekeçoğlu, "Arı sütü bunlara iyi geliyorsa, bedeli çok görülmeyecektir. Bayanlarda özellikle yumurtlama gücünü arttırıyor. Erkeklerden çok, bayanlarda görülen 'östrojen' dediğimiz hormon vardır. Dolayısıyla bayanlara şiddetle öneriyorum. Diğer arı ürünlerinde olduğu gibi arı sütünün de sayılamayacak kadar çok yararı bulunmaktadır" ifadesini kullandı.





Kekeçoğlu, bilimsel verilerle konuştuğuna dikkati çekerek, arı sütünün çok pahalı bir ürün olduğunu vurguladı.



Türkiye'de üretimi gelişmediği için ithal edildiğini belirten Kekeçoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"İthal edilen arı sütüyle ilgili çok iyidir ya da kötüdür' diye yorum yapamayacağım. Tavsiyem, insanların tanıdığı, bildiği, güvendiği arıcılardan temin etmeleridir. Arı Birliği Yetiştiricileri'nden temin edebilirler çünkü onlar arıcılardan topluyor. Arı sütünün kovandan koyu renkli şişelere tahta kaşıkla alınması gerekir. Alınırken ve muhafaza edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, soğuk zeminde saklanması. Bunu alıp bu şekilde taşımak doğru değil çünkü çok hızlı şekilde sıcaktan etkileniyor. Mümkünse eksi 20 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor.





Arı sütünün fiyatı oldukça pahalı. Bir gramının 10 liraya satıldığını biliyorum. Bir kilogramı 10 bin lira değerindedir fakat besin içeriği ve faydaları düşünüldüğünde bizim için en önemli şey sağlıktır. Sağlık için harcamayacağımız para yoktur. Sağlık için faydaları düşünüldüğünde bu parayı kimsenin gözü görmeyecektir."



