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    05.08.2013 - 11:46 |

    Baklavacıların "tatlı" mesaisi başladı

    Gaziantepli baklavacılar, Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yoğun talebi karşılayabilmek amacıyla gece gündüz demeden çalışıyor.

    Baklavacıların "tatlı" mesaisi başladı

    Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep'le özdeşleşen baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmeye çalışan baklavacıların mesaisi de arttı.

    Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Tereyağı ve fıstıkla süslenen baklava, odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletikten sonra şerbeti dökülüp müşteriye sunuluyor.

    Şirvan Payas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklavacıları bayram öncesi tatlı bir bir telaşın sardığını, siparişleri yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

    Türkiye'nin her yerine baklava gönderidiklerini anlatna Payas, "Gaziantep deyince akla baklava geliyor, bayramda mutlaka her evde baklava olması lazım. Normal günlere göre yoğunluğumuz 3-4 kat arttı" dedi.

    Bayramda en çok klasik baklavanın tercih edildiğini, Gaziantep dışında baklava çeşitlerinin bilinmediğini ifade eden Payas, yurt dışına da baklava gönderdiklerini ancak yoğunluğu Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere verdiklerini vurguladı.

    İmece usulü çalışıyorlar

    Baklava satışlarının bayrama yakın arttığını dile getiren Payas, şunları kaydetti:

    "Baklavanın yapımı çok da basit değil başından sonuna kadar hepsi ayrı bir hüner gerektiriyor. Hamurunu, kesimini ve pişirimini ayrı bir usta yapıyor. Kısaca baklava imece usulü hazırlanıyor. Hamurun yoğrulmasından fırından çıkana kadar yaklaşık 2 saat geçiyor."

    Bayram öncesi satılan ucuz baklavaya dikkati çeken Payas, "Şu dönemde düşük fiyata baklava olmaz çünkü girdi maliyetleri yüksek. Örneğin fıstığın kilosu 55 - 60, yağın kilosu ise 30 TL. Düşük fiyata baklava satışı mümkün değil o ancak şekerli ekmektir baklava değil. O baklavanın içine fıstık ve yağ koyamazlar" şeklinde konuştu.

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