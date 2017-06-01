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    01.06.2017 - 17:30 |

    Bayat Ramazan pidesinden pizza yapalım

    Bayatlamış ve artık yenilmeyecek Ramazan pidesinden pizza yapıp hem pideyi değerlendirin hem evdekileri sevindirin

    Bayat Ramazan pidesinden pizza yapalım

    Ramazan ayının vazgeçilmezi ramazan pidesi hemen her eve giren, tüketilemediğinde ziyan olacağı için üzülen bir besin. Ancak her gün taptaze bir ramazan pidesi almadan duramıyor ve bir gün öncesinin pidesini yemek istemiyoruz.

    Bayatlamış Ramazan pidesini çöpe atmak yerine pizza yapabilir ve evdekileri gülümsetebilirsiniz.

    Bayat Pideden Pizza Tarifi

    Malzemeler
    1 bayat Ramazan Pidesi
    3 diş sarımsak
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı sıvıyağ
    1 yemek kaşığı salça
    Su, tuz, kekik
    Evde bulunan çeşitli yeşillikler

    Üzerine koyulacak malzeme

    Dilim zeytin
    Mısır
    Salam, sosis, sucuk
    Çarliston biber
    Mantar
    Kaşar

    Bayat Ramazan Pidesinden Pizza Nasıl Yapılır?

    *Bayatlamış pideyi ortadan ikiye kesiyoruz.

    *Tavada yağı eritiyoruz. Sarımsakları eziyoruz.

    *Erimiş yağın üzerine salça ve baharatları ekliyoruz.



    *Yarım çay bardağı kadar su ekleyip karıştırıyor ve ocaktan alıyoruz.

    *Hazırladığımız sosu pidenin üzerine döküyoruz.

    *Pizzanın üzerine eklemek istediğimiz malzemeleri pideye diziyoruz.

    *180 derecede önceden ısıtılmış fırına koyup, 15- 20 dakika kadar pişiriyoruz.

    *Pizzayı fırından alıp, üzerine rendelenmiş kaşar döküp, fırını kapatıp sıcaklıkta 3-4 dakika kadar bekletiyoruz.

    *Biraz soğuduğunda dilimleyip servis ediyoruz.


    Afiyet olsun :)

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