Beyaz peynir tok tutuyor!

İftarda ise 1-2 zeytin veya hurma ile oruç açtıktan sonra peynir, domates, salatalık, karpuz içeren küçük bir kahvaltı veya çorba gibi hafif yiyeceklerle yemeğe devam edilebilir.



Peynirin sağlığımıza fayaları neler?



Tam Yağlı Beyaz Peynir içerdiği zengin mineral, vitamin ve protein nedeni ile beslenmede önemli katkısı olan bir gıda maddesidir. Yörsan Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan; beyaz peynirin 100g'ı günlük kalsiyum ihtiyacının %76'sını, günlük fosfor ihtiyacının %62'sini karşıladığını söyledi. Kalsiyum, kemik ve diş gelişimi için önemli bir mineraldir. Çocuklar, hamile ya da emziren kadınlar kalsiyuma daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle diğer süt ürünleriyle birlikte özellikle peynir tüketmeleri gerekmektedir. Çünkü peynirdeki kalsiyum, biyolojik değeri yüksek olan, yani insan vücudu tarafından kolayca kullanılabilen formdadır. Fosfor ise kas kasılması, böbrek fonksiyonu ile sinir ve kas aktivitesi için vücuda alınması gereken bir mineraldir. Fosfor süt ve süt ürünlerinde kalsiyumun ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte doğal olarak bulunurlar.



Peynirin kalitesi nasıl anlaşılır?



Yörsan Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan bu konuda şunları söyledi: “İyi kalitede beyaz peynirin duysal özellikleri: kendine özgü renk ve görünüşte olmalı, gözle görülebilir küflü olmamalı, peynirler kalıp halinde dikdörtgen veya kare prizma veya silindirik olmalıdır. Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir. Yabancı madde bulunmamalıdır.”



Yörsan 6 kg sütten 1 kg beyaz peynir üretiyor!



Yörsan ürünlerinin hazırlanmasında dünya teknolojileri ve dünya standartlarında üretim teknikleri uygulanarak, zengin bir besin kaynağımız olan sütün besin değerleri korunuyor, ayrıca en yüksek kalitede ürün üretimi için gerekli olan süt miktarının kullanılması sağlanıyor. Ürün kalitelerinden de anlaşılacağı üzere " yüksek kuru madde değerine sahip ürünler" üretiliyor!