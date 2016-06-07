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    07.06.2016 - 14:57 |

    Cevizli tel kadayıf tarifi

    Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyecek, lezzetli ve pratik yapımıyla cevizli tel kadayıf tarifi...

    Cevizli tel kadayıf tarifi

    Yapımı pratik, kendisi lezzetli cevizli tel kadayıfı tatlısı iftar tatlısı olarak sofranızı süslesin

    Cevizli tel kadayıfın malzemeleri

    4 yemek kaşığı margarin
    yarım kilo tel kadayıf
    4 çay bardağı ceviz içi
    4 çay bardağı ılık süt

    Şerbet için;
    3.5 su bardağı toz şeker
    3.5 su bardağı su
    bir limon suyu

    Üzeri için;
    Çekilmiş antep fıstığı


    Cevizli tel kadayıfın yapılışı

    Margarini oda sıcaklığında bekletip erimesini sağlayın.
    Kadayıfı fırın tepsisine yerleştirip üzerinde erimiş margarini gezdirin.
    Kadayıfın yarısını alıp kenarda bekletin.
    Kalan kadayıfı tepsiye bastırarak yayın.
    Üzerine gelişigüzel ceviz atın.
    Kenara aldığınız kadayıfı cevizin üstüne serip bastırın.
    Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirin.
    Tepsiyi fırından alın ve kadayıfın üzerinde ılık sütü gezdirin.
    Tepsinin üzerini kapatıp sütün çekmesi için bekleyin.
    Kadayıf hala sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün, soğumaya alın.
    Servis yapmadan önce üstünü süslemek için antep fıstığı serpebilirsiniz.

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