Cevizli tel kadayıf tarifi

Yapımı pratik, kendisi lezzetli cevizli tel kadayıfı tatlısı iftar tatlısı olarak sofranızı süslesin

Cevizli tel kadayıfın malzemeleri

4 yemek kaşığı margarin

yarım kilo tel kadayıf

4 çay bardağı ceviz içi

4 çay bardağı ılık süt

Şerbet için;

3.5 su bardağı toz şeker

3.5 su bardağı su

bir limon suyu

Üzeri için;

Çekilmiş antep fıstığı



Cevizli tel kadayıfın yapılışı



Margarini oda sıcaklığında bekletip erimesini sağlayın.

Kadayıfı fırın tepsisine yerleştirip üzerinde erimiş margarini gezdirin.

Kadayıfın yarısını alıp kenarda bekletin.

Kalan kadayıfı tepsiye bastırarak yayın.

Üzerine gelişigüzel ceviz atın.

Kenara aldığınız kadayıfı cevizin üstüne serip bastırın.

Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirin.

Tepsiyi fırından alın ve kadayıfın üzerinde ılık sütü gezdirin.

Tepsinin üzerini kapatıp sütün çekmesi için bekleyin.

Kadayıf hala sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün, soğumaya alın.

Servis yapmadan önce üstünü süslemek için antep fıstığı serpebilirsiniz.