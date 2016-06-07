Cevizli tel kadayıf tarifi
Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyecek, lezzetli ve pratik yapımıyla cevizli tel kadayıf tarifi...
Yapımı pratik, kendisi lezzetli cevizli tel kadayıfı tatlısı iftar tatlısı olarak sofranızı süslesin
Cevizli tel kadayıfın malzemeleri
4 yemek kaşığı margarin
yarım kilo tel kadayıf
4 çay bardağı ceviz içi
4 çay bardağı ılık süt
Şerbet için;
3.5 su bardağı toz şeker
3.5 su bardağı su
bir limon suyu
Üzeri için;
Çekilmiş antep fıstığı
Cevizli tel kadayıfın yapılışı
Margarini oda sıcaklığında bekletip erimesini sağlayın.
Kadayıfı fırın tepsisine yerleştirip üzerinde erimiş margarini gezdirin.
Kadayıfın yarısını alıp kenarda bekletin.
Kalan kadayıfı tepsiye bastırarak yayın.
Üzerine gelişigüzel ceviz atın.
Kenara aldığınız kadayıfı cevizin üstüne serip bastırın.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirin.
Tepsiyi fırından alın ve kadayıfın üzerinde ılık sütü gezdirin.
Tepsinin üzerini kapatıp sütün çekmesi için bekleyin.
Kadayıf hala sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün, soğumaya alın.
Servis yapmadan önce üstünü süslemek için antep fıstığı serpebilirsiniz.