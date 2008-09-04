Damağınızın lezzetle buluşmasına izin verin.
Yılların getirdiği tecrübe ile hazırlanan nefis lezzetlerin tadını Derya Restaurant' ın enfes manzarası eşliğinde çıkara bilirsiniz.
Ege’nin taze balıklarını İzmir körfezine hakim terasında yemek bir ayrıcalıktır ve bizler sizleride en kısa zamanda farklı lezzetlerin buluştuğu restaurantımıza bu ayrıcalığı yaşamaya bekliyoruz.
MENÜ : 1
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MERCİMEK ÇORBASI
İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
SALATA
ZEYTİN YAĞLI BARBUNYA PİLAKİ
ISPANAKLI KOL BÖREĞİ
ARNAVUT CİĞERİ
KUZU TANDIR ( İÇ PİLAVLI )
TATLI TABAĞI * MEŞRUBAT
MENÜ : 2
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SEBZE ÇORBASI
İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
SALATA
ZEYTİN YAĞLI BİBER DOLMASI
TALAŞ BÖREĞİ
KAŞAR KROKET
BEĞENDİLİ KEPAP
TATLI TABAĞI * MEŞRUBAT
MENÜ : 3
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TAVUKSUYU ÇORBA
İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
SALATA
ZEYTİN YAĞLI YAPRAK SARMA
PASTIRMALI BÖREK
MİTİTE KÖFTE
İNCİK KEBABI ( ŞEHRİYE PİLAVLI )
TATLI TABAĞI * MEŞRUBAT
MENÜ : 4
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DOMATES ÇORBASI
İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
SALATA
ZEYTİN YAĞLI TAZE FASULYE
SU BÖREĞİ
KADINBUDU KÖFTE
KUZU KOL SARMA ( İÇ PİLAVLI )
TATLI TABAĞI * MEŞRUBAT