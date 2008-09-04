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    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Damağınızın lezzetle buluşmasına izin verin.
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    04.09.2008 - 14:12 |

    Damağınızın lezzetle buluşmasına izin verin.

    Yılların getirdiği tecrübe ile hazırlanan nefis lezzetlerin tadını Derya Restaurant' ın enfes manzarası eşliğinde çıkara bilirsiniz.

    Damağınızın lezzetle buluşmasına izin verin.

    Ege’nin taze balıklarını İzmir körfezine hakim terasında yemek bir ayrıcalıktır ve bizler sizleride en kısa zamanda farklı lezzetlerin buluştuğu restaurantımıza bu ayrıcalığı yaşamaya bekliyoruz.

    MENÜ : 1
    ----------
    MERCİMEK ÇORBASI
    İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
    BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
    SALATA
    ZEYTİN YAĞLI BARBUNYA PİLAKİ
    ISPANAKLI KOL BÖREĞİ
    ARNAVUT CİĞERİ
    KUZU TANDIR ( İÇ PİLAVLI )
    TATLI TABAĞI * MEŞRUBAT

    MENÜ : 2
    ----------
    SEBZE ÇORBASI
    İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
    BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
    SALATA
    ZEYTİN YAĞLI BİBER DOLMASI
    TALAŞ BÖREĞİ
    KAŞAR KROKET
    BEĞENDİLİ KEPAP
    TATLI TABAĞI * MEŞRUBAT

    MENÜ : 3
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    TAVUKSUYU ÇORBA
    İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
    BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
    SALATA
    ZEYTİN YAĞLI YAPRAK SARMA
    PASTIRMALI BÖREK
    MİTİTE KÖFTE
    İNCİK KEBABI ( ŞEHRİYE PİLAVLI )
    TATLI  TABAĞI * MEŞRUBAT

    MENÜ : 4
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    DOMATES ÇORBASI
    İFTARİYELİK-TULUM PEYNİRİ-KAŞAR PEYNİRİ
    BEYAZ PEYNİR-REÇEL-BAL-ZEYTİN-HURMA-KAYISI
    SALATA
    ZEYTİN YAĞLI TAZE FASULYE
    SU BÖREĞİ
    KADINBUDU KÖFTE
    KUZU KOL SARMA ( İÇ PİLAVLI )
    TATLI TABAĞI * MEŞRUBAT

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

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