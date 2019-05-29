Damat Paçası nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

Arda Türkmen Ramazan sofralarınız için en güzel tarifleri vermeye devam ediyor. Her gün farklı yemek ve tatlı tarifleri ile izleyici karşısına çıkan Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda bugün Damat Paçası tarifi verildi.

DAMAT PAÇASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Tavuğu haşlamak için;

6 – 8 adet tavuk baget

1 adet havuç

1 adet soğan

8 – 10 tane karabiber

1 adet defne yaprağı

7 – 8 su bardağı su

Yufka için;

3 adet yufka

½ su bardağı ayçiçek yağı

2 – 3 su bardağı tavuk suyu

Yoğurtlu Beşamel için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı su

3 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için;

Tereyağı

Pul biber

HAZIRLANIŞI

Tencerenizin içerisine tavuk bagetlerinizi alın. İçerisine iri doğranmış havuç ve soğanı alın.

Tane karabiber, defne yaprağı ve su ilave edip, haşlayın.

Yufkalarınızı 3 parmak genişliğinde parçalara ayırın. Hazırladığınız yufkaları üst üste olacak şekilde cam fırın kabınıza aralarına ayçiçek yağı sürerek yerleştirin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika yufkalar kızarana kadar pişirin.

Küçük bir tencereye tereyağı ekleyin ve eritin. Un ekleyip kokusuna çıkana kadar 2 – 3 tur çevirin. Ayrı bir kaseye su, yoğurt, yumurta, ezilip ince doğranmış sarımsağı alın ve tel çırpıcıyla karıştırın. Tencerenin içerisine alın ve beşamel kıvamına gelene kadar karıştırıp kenara alın.

Haşladığınız tavukları didikleyin, tuz ve karabiberle lezzetlendirip, kenara ayırın. Kızaran yufkalarınızı fırından alın üzerine 3 – 4 kepçe tavuk suyu gezdirerek ıslatın. Didiklediğiniz tavukları ıslattığınız yufkaların üzerine yayın. Hazırladığınız yoğurtlu beşameli tavukların üzerine yayıp fırına alın ve 7 – 8 dakika suyunu biraz çekene, beşameli biraz renk alana kadar pişirin. Tereyağı ve pul biberi küçük bir tavada kızdırın. Fırından çıkan damat paçanızın üzerine gezdirerek servis edin.