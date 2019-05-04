Denize girmekle oruç bozulur mu?

Ramazan bir süredir yaz aylarına denk geliyor. Sıcak hava da oruç ibadeti normalde daha zorlu olabiliyor. Bu sebeple zaman zaman serinlemek amacındaki Müslümanlar, denize girmenin oruçlarını bozup bozmayacağını öğrenmek istiyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun denize girmek orucu bozar mı sorusuna verdiği cevap...

DENİZE GİRİNCE ORUÇ BOZULUR MU?

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.