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    20.05.2019 - 16:28 |

    Denize girmekle oruç bozulur mu?

    Ramazan ayında vatandaşlar tarafından araştırılan birçok soru Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden cevaplandı. O sorulardan biri de Denize girmekle oruç bozulur mu? oldu. İşte merakla araştırılan o yanıt...

    Denize girmekle oruç bozulur mu?

    Denize girmekle oruç bozulur mu?

    Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

    Orucu bozan şeyler nelerdir?

    Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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