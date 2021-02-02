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    HaberlerDini Bilgiler Haberleri 2021 Ramazan ayı ne zaman hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı hangi aya denk geliyor?
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    02.02.2021 - 14:55 |

    2021 Ramazan ayı ne zaman hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı hangi aya denk geliyor?

    Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan Ayı için geri sayım devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan içerisinde oruç ibadetinin yer aldığı Ramazan ayı içerisinde binlerce müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Mübarek Ramazan ayı içerisinde aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de yer almaktadır. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak/sona erecek?

    2021 Ramazan ayı ne zaman hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı hangi aya denk geliyor?

    Ramazan ayı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan ayı içerisinde oruç ibadeti olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. İslamın beş şartından biri de Oruç tutmaktır. Sağlıklı her müslümana Ramazan ayı içerisinde oruç tutmak farz kılınmıştır. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

    2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek

    2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

    18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

    10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

    14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

    27 Mart Berat Kandili

    13 Nisan Ramazan Başlangıcı

    8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

    12 Mayıs Arefe Günü

    13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

    14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

    15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

    19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

    20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

    21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

    22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

    23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

    9 Ağustos Hicri Yılbaşı

    18 Ağustos Aşure Günü

    17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

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