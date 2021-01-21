54 Farz Nedir? Açıklamalı Olarak Maddeler Halinde 54 Farzlar Nelerdir?

Başta sağlık sorunları olmak üzere bazı nedenler farzların yerine getirilmesine engel olabilir. Bunun dışında her mümin geçerli bir mazereti olmadığı takdirde söz konusu farzları ifa etmek zorundadır.

54 Farz Nedir?

54 farzın başında Tevhit inancı gelir. Her Müslüman Allah'ın birliğine ve tekliğine iman eder.

Açıklamalı Olarak Maddeler Halinde 54 Farzlar Nelerdir?

1- Vahdet inancına sahip olmak: Allah birdir, eşi benzeri yoktur.

2- Tüm nimetlerin Allah'tan geldiğine inanmak.

3- Bize vesvese veren şeytanı düşman bilmek.

4- Tüm zorluklara karşı dirayet göstermek, sabırlı olmak.

5- Günde beş vakit namaz kılmak.

6- Namazdan önce abdest almak.

7- Gusül abdesti almak.

8- Haramdan kaçınmak.

9- Sadece Allah'ın rızası için Allah'a ibadet etmek. Yalnızca ondan mağfiret dilemek.

10- Elbiselerimizin temizliğine ihtimam göstermek.

11- Bir işi neticelendirmek için elimizden geleni yapmak. Sonrasında Allah-u Teala'ya tevekkül etmek.

12- Az ile yetinmeyi bilmek.

13- Hem varlıkta hem yoklukta Allah'a şükretmek.

14- Kaza ve kadere iman etmek.

15- Küçük büyük tüm günahlardan tövbe etmek.

16- Anne babaya saygılı davranmak.

17- Ölümü ahirete kavuşmak için bir vesile saymak.

18- Emanete sahip çıkmak.

19- Emredilenlere uymak yasaklananlardan uzak durmak.

20- Kuran'ın tüm hükümlerine kayıtsız şartsız iman etmek.

21- Akrabaları ziyaret etmek, büyüklere hürmet göstermek.

22- Allah'ın yarattıkları hakkında uzun uzun düşünmek.

23- Sadece Allah'tan korkmak ve O'nun emirlerine uymak.

24- Kimse hakkında kötü söz söylememek.

25- Allah'ın velilerini veli, düşmanlarını düşman bilmek.

26- Fitne fesattan uzak durmak, hayra yönelmek.

27- Allah'a ve Hz. Muhammed'e itaat etmek.

28- Hükümdara karşı isyan etmemek.

29- Sık sık dua ve ibadet etmek.

30- Dünyadaki her şeyden ders çıkarmak, ibret almak.

31- Yetimlerin ve yoksulların hakkını korumak.

32- Alçakgönüllü olmak.

33- Kuran'da emredildiği üzere zekat vermek.

34- Verilen sözlerine yerine getirmek.

35- Kimseyi küçümsememek ve hor görmemek.

36- Haama göz ucuyla bile bakmamak.

37- Nefsine uymamak.

38- Allah'ın rahmetinden her zaman ümitli olmak.

39- Kalbini günahlardan arındırmak.

40- Muayyen ve lohusa günlerinde eşinle yakınlaşmamak.

41- Biriktirmek için değil ihtiyacını gidermek için kazanmak.

42- İlim öğrenmek, dinini bilmek.

43- Allah'ın azabını aklına getirip korkmak.

44- Tartarken ve ölçerken hile yapmamak.

45- Şehvet uyandıran şeylerden uzak durmak.

46- Harama yönelten sözleri dinlememek.

47- Yoksulları doyurmak.

48- Yetimlerine malını korumak.

49- Zina yapmamak.

50- Dilini yemin etmeye alıştırmamak.

51- Alkolden ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak.

52- En büyük günah olan şirkten uzak durmak.

53- Seferi ve hasta değilken namazı zamanında kılmak.

54- Kul hakkı yememek.

32 Farz Neleri Kapsar?

32 farz imanın ve İslam'ın şartları dışında namaz, abdest, gusül ve teyemmümü kapsar.