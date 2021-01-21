Ad Kavmi Nedir? Kısaca Ad Kavmi Nasıl Ve Neden Helak Oldu?

Hz. Nuh Peygamberden sonra gelen Hz. Hud Peygamber Ad Kavmine gönderilmiştir. Bu Kavim Hz. Hud'u dinlemediği ve sürekli sapkınlıklar yaptığı için Allah (c.c) tarafından helak edilmiştir.

Ad Kavmi Nedir?

Hz. Nuh Peygamberden sonra gelen peygamber Hz. Hud'dur. Hz. Hud'un gönderildiği kavim ise Ad Kavmi olarak bilinmektedir. Bu kavim Hz. Hud'u dinlememiş, onu yalanlamış ve sürekli sapkınlıklarda bulunmuştur. Bu sebeple de şiddetli rüzgarlar ile bu kavim helak edilmiştir. Bu kavmin başına gelenler Fussılet ve Kamer surelerinde de açık bir şekilde anlatılmaktadır.

Ad Kavmi, Hz. Nuh'un torunu olan Avs'ın oğlunun kavmidir. Kavme de onun ismi verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilenlere göre Ad Kavminin bulunduğu yerin bugünkü Yemen olduğu düşünülmektedir.

Ad Kavmi Nasıl ve Neden Helak Oldu?

Ad Kavminin yaptığı sapıklıklar ve yoldan çıkmaları sebebi ile bu kavmin başına gelenler Kur'an'da detaylı olarak anlatılmıştır. Ad Kavmine Allah tarafından pek çok güzellik bahşedilmiştir. Ancak bu kavim bu güzellikler nedeni ile kibre düşmüş, Allah'ı (c.c) inkar ederek puta tapmışlardır.

Ad Kavmi Allah'ın (c.c) kedilerine verdiği sonsuz nimetler karşısında şükretmek yerine azgınlık ve taşkınlıklar yapmışlardır. Allah'ın (c.c) kendilerine göndermiş olduğu peygamberi reddederek bunun yerine kendi yaptıkları putlara tapmışlardır.

Zalimlikler yapmış, insanlara çeşitli eziyetlerde bulunmuşlardır. Nuh tufanından sonra putperestliği tekrar çıkaran kavim olmuşlardır.

Tüm bu taşkınlıklar sebebi ile Allah (c.c) bu kavmi helak etti. Kur'an'da da bu kavmin Allah (c.c) tarafından cezalandırılması pek çok ayette anlatılmaktadır.

Ad Kavmi Ne İşle Uğraşırdı?

Ad kavminin bulunduğu toprakların çok verimli olduğu bilinmektedir. Bu sebeple halk tarımla uğraşmıştır. Topraktan elde ettikleri ürünler ile ticaret yapmış ve zengin olmuşlardır. Ad Kavminin pek çok sarayları, ticarethaneleri ve köşkleri vardır. Halk bolluk içinde yaşıyordu.

Ad Kavminde Kaya Yontma

Ad Kavmi kayaları yontarak binalar ve saraylar yapmıştır. Zenginliklerinin göstergesi olarak binaları kullanmışlardır. Oldukça gösterişli binalar inşa etmişlerdir. Bunun yanında binaların etrafına güzel bahçeler ve havuzlarda inşa etmişlerdir.

Bu kadar bolluk için de yaşamaları sebebi ile kibre kapılmış ve çeşitli sapkınlıklar yapmaya, mazlumlara zulüm etmeye başlamışlardır. Kendilerine gönderilen peygamberi de yalanlayıp putperest oldukları için bu kavim cezalandırılmış ve helak edilmiştir.