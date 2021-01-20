Ahir Zaman Ne Demek? Ahir Zaman İle İlgili Hadisler Ve Sözler Nelerdir?

Kıyametin ne zaman kopacağına dair belli bir bilgi var olmamaktadır. Bu açıdan ahir zaman dilimi ne zaman tam olarak bilinmemektedir.



Ahir Zaman Ne Demek?



İçerisinde yaşadığımız bu dünya hayatının kıyametten önceki son durağı olan ahir zaman da rivayetlere göre birtakım olaylar ve belirtiler meydana gelecektir. Bu alametlere veya belirtilere ahir zaman veya kıyamet alametleri denmektedir.



Ahir Zaman İle İlgili Hadisler ve Sözler Nelerdir?



Kuran ı Kerim de ahir zaman ile ilgili alametlerden bahsedilmektedir. Kıyamettin ne zaman kopacağı ne zaman vuku bulacağı bilinmemektedir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allahtan başka kimse bilmemektedir. Bazı hadisi şeriflerde ahir zaman ile ilgili meydana gelecek olaylar ve belirtiler için bazı bilgiler ve sözler var olmaktadır. Bu sözler ve olaylar şöyledir ki sarhoşluk veren içkilerin çoğalması zinanın yaygınlaşması ilimden uzaklaşmak zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması aynı davayı güden toplumların birbirleri ile savaş halinde olması ahir zaman ile ilgili sözler ve hadislerdendir.



Ahir Zaman Belirtileri



Ahir zamanın birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler genel olarak bir olay örgüsü şeklinde olmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Fırat Nehri'nin suyu çekilecektir. Afganistan adı verilen ülke işgal edilecektir. Lulin kuyruklu bir yıldız ortaya çıkacaktır. Toz duman biçiminde bir fitne ortaya çıkacak ve insanlar tarafından görülecektir. İran ile Irak arasında bir savaş çıkacaktır. Kabe baskına uğrayacaktır. Aynı zamanda bu baskın sonucunda Kabe'de kan akacaktır.



Haresta adlı şehirde çatışmalar yaşanacak, kargaşa, huzursuzluk olacaktır. Bağdat şehri alevler ile yok edilmeye kalkışılacaktır. Şam'da bazı fitneler ortaya çıkacaktır. Mısır'da sıkıntılı, Dünya gündemini sarsan olaylar yaşanacak, kargaşalar olacak, huzursuzluklar meydana gelecektir. Halley kuyruklu bir yıldız Dünya'dan geçecektir. Dünya çapında büyük ekonomik sıkıntılar, krizler yaşanacaktır.



Ahir Zamanda İnsanlar



Ahir zamanda insanlar arasında çeşitli çatışmalar çıkacaktır. İnsanlar İslamiyet'ten uzaklaşacaktır. İslamiyet'i yaşayanlar ise gösteriş olarak bunu kullanacaktır. Yalancılık gittikçe yayılacaktır. İnsanlar her türlü kötülüğü yapmayı kendilerine hak saymaya başlayacaktır. Düzenbazlık kol gezecek aynı zamanda savaşlar, çatışmalar Dünya'nın her yerinde görülecektir.





