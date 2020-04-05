Ahval Ve Şerait Nedir? Osmanlıca Ahval Ne Demektir? Tdk'ya Göre Ahval Ne Anlama Gelir?

Ahval ve şerait genellikle birleştirilerek kullanılsa da tek başına anlamlar da taşıyan iki sözcüktür. Buna göre ahval içinde bulunulan durum ve olay; şerait ise gidişat anlamlarında kullanılmaktadır.



Osmanlıca Ahval Ne Demektir?



Osmanlıca da ahval kelimesi genellikle şerait ile birleştirilerek kullanılmaktadır. Ahval-ü şerait, Osmanlı döneminde sık sık kullanılan bir kelimedir ve olayların gidişatı manasına gelmektedir.



TDK’ya Göre Ahval Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu, ahval için üç farklı açıklamada bulunmaktadır. Bu açıklamaların tümünde ahval için sözcük türü isim olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda TDK tarafından yapılan ilk açıklama; durum, vaziyet ve hal olarak geçmektedir.



Bu açıklama, bir ülkenin mevcut durum ve konumunu anlatmak için kullanılabilmektedir. İkinci açıklama, davranış olarak verilmektedir. Son açıklama ise olay anlamına gelmektedir.