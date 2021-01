Allah Var Gam Yok Ne Demek? Allah Var Gam Yok Sözünün Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Allah'a inanmak, her insana teselli ve güç verir. Dünyadaki dertlere, sıkıntılara, ezalara karşın Allah'ın varlığıyla avunuruz. Yaratıcıya iman etmek aynı zamanda O'nun adaletine güvenmek demektir. Bu da maneviyatı güçlendirir ve çok daha sabırlı olmamızı sağlar.

Allah Var Gam Yok Ne Demek?

Allah var gam yok, Allah her şeyi görür, işitir; kullarını gözetir ve korur demektir. Dünyadaki sayısız nimetin kaynağı odur. Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde de geçtiği üzere, Allah sonsuz bağışlayıcıdır. Onun merhametine sığınan kullar, huzur bulur.

Allah Var Gam Yok Sözünün Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Arapça Yazılışı:

الله لا يوجد لديه مجموعة و

Türkçe Anlamı:

Allah her yeri, her zamanı kuşatmıştır. Onun olduğu hiçbir yerde mümin kullar gam ve keder hissetmemelidir. Bir sınanma yeri olan dünya fani olduğu için burada yaşanan her şey bir gün son bulacaktır. Tasavvuflara göre ölüm Allah'a kavuşmakla eş değerdir. Bu nedenle ölüm korkulması, üzülmesi gereken bir şey değil bilakis sevinilmesi gereken bir hadise olarak kabul edilmelidir.

Asıl olan dünyada ii şeyler yapmaya çalışmak, hayra yönelmektir. Tahva ehlinin korku duymasını ve üzülmesi gerektirecek hiçbir şey yoktur. Kısa süreli dünya yaşamı sona erdiğinde cennette sonsuz yaşam başlayacaktır. Ahirete inanmak ve cennetin olduğunu bilmek, bizi gamdan uzaklaştırır, umutlu olmamızı sağlar.

Allah Var Keder Yok İman Var Elem Yok

Allah var gam yok ile aynı anlama gelen bir diğer söz de Allah var keder yok iman var elem yok sözüdür. Gam, sürekli hissedilen acı ve keder demektir. Dünyanın fani olduğunu bilen ve ahiret gününe iman edenler ise gamlı değil ümitli olur. Her geçen gün Allah'a ve ahiret gününe yaklaştığını hisseder. Bu da maneviyatının güçlenmesine vesile olur.

Allah'ın Varlığıyla İlgili Sözler

1- Allah'ım! Olmadığım andan beri sen varsın. (Şeyh Galip)

2- Allah, ne ise odur. (Kenan Rifai)

3- Allah, cana düşünmeyi öğretti. (Mahmud Şebüsteri)

4- Duyuların Allah'ı inkar ettiği için onu inkar ettin. Ben ise duyularım onun varlığını idrak etmekten aciz kaldığı için onun varlığını doğruladım. (İmam Cafer-i Sadık)