Anne İle İlgili Hadisler Nelerdir? Anne Hakkını Ve Annelerin Önemini Anlatan Hadisler



Hz. Muhammed çok küçük yaşta hem yetim hem öksüz kalmıştır. Anne sevgisinden mahrum kalarak büyüyen peygamberimiz birçok sözüyle anneleri yüceltmiş ve ne yapılırsa yapılsın annelik hakkının ödenemeyeceğini beyan etmiştir.



Anne İle İlgili Hadisler Nelerdir?



1- Cennet annelerinin ayakları altındadır:



Günümüzde çokça bilinen ve paylaşılan bu hadis dinimizin annelere ne kadar fazla değer verdiğini kanıtlar niteliktedir. Anne 9 ay boyunca çocuğunu karnında taşır. Bebeklikten yetişkinliğe adımını atana kadar çocuğunun her türlü sıkıntısında yanında olur. Onu besler, uyutur, hasta olduğunda baş ucunda sabahlar.



Annelerin üzerimizdeki emeği başka herhangi bir şeyle mukayese edilemez. Bu nedenle anneler cennetle eş değerde tutulmuştur.



2- Cihat sadece İslam uğruna savaşmak değildir. Anneye babaya bakmak ve onlarla ilgilenmek de bir cihattır.



Arapça ''cehd'' kelimesinden türetilmiş olan Cihat kelimesinin sözlük anlamı çok çalışmaktır. Dinimizde ise İslam'ın kaidelerini sağlamak amacıyla mücadele etmek anlamına gelir. Deylemi'nin naklettiği bu hadis-i şerifte de İslam için mücadele etmenin sadece savaşla olmayacağının altı çiziliyor.. Bu hadiste anne babaya hak ettikleri ilgi ve saygıyı göstermenin en büyük sevaplardan biri olduğu vurgulanmaktadır.



Annelik ile İlgili Ayetler Nelerdir?



1- İsra Suresi 23. Ayet:



Rabbiniz size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anne babanıza karşı her zaman iyi davranmanızı emretti. Annen ya da baban yanında ihtiyarlarsa onlara ''Öf'' bile deme! Onları azarlamak yerine onlara gönül okşayıcı sözler söyle.



2- Lokman Suresi 14. Ayet:



Biz insana annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice zorluklara katlanarak onu taşıdı. O halde bana, anne ve babana şükret! Dönüşünüz banadır.



Lokman Suresinin 14. ayeti sık sık okunmalı ve sadece Allah'a değil anne ve babalara da şükran duyulması gerektiği hatırlanmalıdır.



Hz. Muhammed'in Annesinin Adı Nedir?



Hz. Muhammed'in annesinin adı Amine Hanımdır. 677 yılında, peygamberimiz henüz 6 yaşındayken vefat etmiştir.



Hz Muhammed'in Süt Annesi



Amine hanım vefat etmeden önce Hz. Muhammed'i Halime Hanım'a emanet etmişti. Peygamberimizin süt annesi olan Halime Hanım, annesinin vefatından sonra da Hz. Muhammed'e bakmaya devam etti.