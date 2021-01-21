Cennet Çiçeklerinin İsimleri: Cennette Açan Çiçek İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

Bu çiçekler sadece şiir türündeki eserlerde karşımıza çıkmaz. Başta Gonca ve Belinay olmak üzere birçoğu, kız ismi olarak da kullanılmaktadır.

Cennette Açan Çiçek İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

1- Belinay Çiçeği:

Bilindiği üzere cennette de mertebeler olacaktır. En yüksek mertebede ise peygamberlerin ve şehitlerin olacağını söyleyen birçok hadis günümüze kadar ulaşmıştır. Belinay Çiçeği de sadece peygamberlerin katında açacak olan bir çiçek ismi olarak bilinir.

Belinay çiçeği ''ay kadar parlak'' ve ''göz alıcı'' demektir. Her bir yaprağında ışık huzmeleri vardır ve bu huzmeler göz kamaştırıcı bir ışıltıya sahiptir.

2- Sidelya:

Halk arasında ''cennet çiçeği'' olarak da bilinen sidelya, cennette açan çiçeklerden bir diğeridir. Sidelya adı Kuran-ı Kerim'de geçmese de birçok hadiste ve din bilginlerinin kaleme aldığı eserlerde geçer. Yaprakları yıldız biçiminde ve köşeli olduğu için yıldız çiçeği ismiyle de bilinir. Bazı kaynaklarda turuncu ve sarı renkli, bazılarında ise kırmızı, mor ve yeşil renkli olduğu yazılıdır.

3- Dalya:

Dalyanın da anlamı yıldız çiçeğidir. Sidelya çiçeğinden en büyük farkı Kuran'da geçiyor olmasıdır Dalya sonsuz cennet bahçelerinde açar ve diğer cennet çiçekleri gibi hiç solmaz. Dalyanın dünyadaki hiçbir çiçeğinkine benzemeyen yoğun bir kokusu olduğu söylenmektedir.

Cennette Açan Güller ve Anlamları:

1- Sad-berg:

Hem Tekke hem de Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan sad-berg çiçeği aynı zamanda bir gül türüdür. Sad kelimesi yüz, berg ise yaprak demektir. Yüz yapraklı gül anlamına gelen bu çiçek türünün tarihi 10. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Yüz yapraklı güllerin sadece kırmızı ve beyaz değildir. Sad-berg Her yaprağı farklı bir renkte açan cennet çiçeğidir.

2- Gonca:

Altından ırmaklar akan bahçelerde dünyada eşi benzeri görülmemiş gonca güllerin olacağı da günümüze kadar ulaşan rivayetler arasında geliyor. Kız çocuklarına en çok verilen isimlerden biri olan Gonca, Kuran-ı Kerim'de de geçmektedir.

Cennetteki Ağaçların İsimleri Nelerdir?

Kuran'daki birçok ayette cennet bahçelerinden ve o bahçelerdeki ağaçlardan bahsedilir. Bu ağaçların başında ise Hz. Muhammed'in çok sevdiği Suden ağacı geliyor. Bunun dışında cennette dikeni olmayan sedir ve nar ağaçları da bulunmaktadır.