Din Nedir, Neden Gereklidir? Kısaca Din Ve Ahlak Kavramları İle İlgili Bilgiler

Sözlük anlamı, adet, örf, gelenek, karşılık, mükafat, hakimiyet, boyun eğme olan din Arapça kökenli bir kelimedir. Batıl dillerinde karşılığı Latince olan din, bu toplumlarda okumak, tekrar etmek manalarına gelir.

Din Nedir?

Din genel bir tabirle, insanın inancı ve imanına aracılık eden yapıdır. Bu Allah'ı tanımak, ona itaat etmek için gerekli görülmüş bir sistemdir. İnsanlığın hemen her çağında, ortalama 500 yılda bir kez kendisini göstermiştir.

Din Neden Gereklidir?

İnsanlar ruhtan ve bedenden oluştukları için, dünyada muhtaç oldukları birçok sitem vardır. Bunlardan birisi de dindir. Dinler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve ona dünyadaki yaşam biçimini değiştirmesi için örnek niteliğini taşır. Dinin önemli olmasının nedeni, bu dünyada yaşama anlam katması, diğer ifadeyle anlamsız olmadığını göstermesidir.

Kısaca Din ve Ahlak Kavramları ile İlgili Bilgiler

Her dinin kendi içerisinde farklı birçok kavramı bulunur. Örnek olarak İslam'da namaz kılmak, oruç tutmak, güzel ahlak sahibi olmak, saygılı davranmak kavram olarak nitelenirler. Dinin diğer kavramları arasında, kişi için yasaklanan ve öğütlenen durumları göstermek olarak tabir edilir. Allah, yaratıcı, Tanrı, peygamberler dinlerin diğer kavramları arasında yer alırlar.

Dinin Önemi Nedir?

Dinlerin önemli olmasının nedeni, insanlara farklı bir dünyayı vaat etmesi olarak kabul edilir. Özellikle yaratılışından bu yana insanlar, dünyayı ve evreni keşfettikçe bu ölüm sonrası durumu merak etmiş ve bu olay karşısında korku içinde olmuştur. Din bu duygunun yerine, kabullenmeyi, itaat etmeyi ve imanı yerleştirerek manevi rahatlamayı sağlayan kurumdur.

Dinler Nasıl Var Olurlar?

İki çeşit din türü bulunur. Bunlar ilahi ve ilahi olmayan dinler olarak kabul edilirler. İlahi olan dinlerin oluşumu, Allah tarafından gönderilen kural ve kaidelerdir. Allah, insanlar için belirli kurallar koyarak yaşamlarını sürdürmelerini ister. İnsan yapımı olan dinler ise insanların kendi fikir ve düşüncelerini beyan ederek yanlarına müritler topladıkları bir türdür. İkisi arasındaki fark, hitap ettikleri kesim olarak görülmez. Daha çok ilahi olma durumu farkı gösterir.

İslam'a Göre Dinin Varlığı

İslam kural ve kaidelerine göre din, akıl eden insanların doğruya ulaşabilmesi için köprü görevi görür. Yani insanın en doğrusuna gitmesi ve yaşamını buna göre şekillendirmesi için dinin olması gerekliliği üzerinde durulmuştur.