Duru İsminin Anlamı Nedir? Duru Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kız çocukları için kullanılan Duru ismi TDK’ya bakıldığında 3 farklı anlam üzerinden geçmektedir. Biri berrak yani bulanık olmayan, diğeri pürüzsüz ve 3. anlamı ise arınmış olarak geçmektedir. Her üç anlamı da birbirinden güzel olan Berrak ismi kız çocuklara oldukça fazla yakışıyor.



Duru Ne Demek?



Değişik anlamları ile beraber Duru son dönemlerin en popüler isimler arasında yer almaktadır.



- Bulanık olmayan berrak,

- Pürüzsüz bir ten,

- Arınmış ve karışık olmayan,



Duru ismi bu üç anlamı da taşımak suretiyle kız çocukları için son dönemlerde oldukça fazla değerlendiriliyor. Hem isim olarak hem de sözlük kapsamında aynı anlamı taşıdığını söylemek mümkün. Karakteristik olarak da parlak bir isim olduğu söylenebilir.



Duru İsmi Kur'an-I Kerim'de Geçiyor mu?



Özel anlamı olan ve telaffuzu da hoş olan Duru isminin en çok merak edilen yanlarından biri, Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Duru isminin Kur'an-ı Kerim'de yer almadığını söylemek mümkün. Farklı anlamları ile beğeni toplayan isim olan Duru, Türkçe kökenli bir addır. Bu güzel adı kız çocuklarına gönül rahatlığı ile verebilirsiniz.