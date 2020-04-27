BİST98.7590,60EURO7,550,27USD6,980,33ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Ebrar İsminin Anlamı Nedir? Ebrar Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
    ABONE OL
    27.04.2020 - 04:30 |

    Ebrar İsminin Anlamı Nedir? Ebrar Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Ebrar, Türkiye’de sık sık karşılaşılan Arapça kökenli bir kadın ismidir. Kız çocuğu bekleyen bazı anne ve babalar da bu ismin anlamını oldukça merak etmektedir. Peki, Ebrar ne demek? Ebrar ismi Kur’an’da geçiyor mu? Yaygın olarak kullanılan bu ismin anlamlarını sizler için hazırladık.

    Ebrar İsminin Anlamı Nedir? Ebrar Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Ebrar hem kelime manası hem de Kur’an-ı Kerim de geçiyor olması sebebiyle sevilen bir isimdir. Bu isme sahip kız çocuklarının da iyi huylu olacağına inanılmaktadır.

    Ebrar Ne Demek?

    Ebrar isminin kelime manası “hayır sahibi kişi, iyi, dindar ve özü sözü bir” anlamı taşımaktadır. Kur’an’ı kerimde bu vasfa sahip kişilerin ödüllendirileceğine yer verilmiştir. Bu sebeple Ebrar ismindeki kız çocukların dürüst ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır.

    Ebrar ismindeki kız çocuklarının en belirgin özelliği duygusal olmalarıdır. Bu kişiler her probleme iyi yönden bakar ve oldukça umut sahibidir. Alçak gönüllü bir kişilikleri vardır ve merhamet duyguları da oldukça gelişmiştir. İhtiyacı olan herkese el uzatmaktan mutluluk duyarlar.

    Ebrar İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

    Ebrar ismi Kur’an’da geçen isimler grubuna dahil olmaktadır. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim’in İnfitar Suresi’nde Erar ismine yer verilmektedir. Surenin 13. ayetinde Ebrar kimselerin cennet ile mükafatlandırılacağına değinilmektedir.

    Bazı din kaynakları incelendiğinde “Şeş Ebrar” şeklinde bir tanımla karşılaşılmaktadır. Bu tanım aşağıda sıralanan hayır sahipleri için kullanılmaktadır.

    Hz. Ebubekir

    Hz. Ömer

    Hz. Osman

    Hz. Ali

    Hz. Hasan

    Hz. Hüseyin

    Survivor 2020 yeni bölüm bomba tanıtım! Nisa, çekiliyor mu?Survivor 2020 hız kesmeden devam ediyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde eleme adayı belli oldu. Survivor'da ilk eleme adayı Gizem oldu. Fakat yeni bölüm tanıtımı bomba etkisi yarattı. Nisa'nı yeni bölümde ağladı ve Acun Ilıcalı'nın olay karşısında verdiği tepki bomba etkisi yarattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya'da iki otomobil çarpıştı

    Antalya'da iki otomobil çarpıştı

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti

    Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti

    Sıradaki Haber