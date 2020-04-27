Ebrar İsminin Anlamı Nedir? Ebrar Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ebrar hem kelime manası hem de Kur’an-ı Kerim de geçiyor olması sebebiyle sevilen bir isimdir. Bu isme sahip kız çocuklarının da iyi huylu olacağına inanılmaktadır.



Ebrar Ne Demek?



Ebrar isminin kelime manası “hayır sahibi kişi, iyi, dindar ve özü sözü bir” anlamı taşımaktadır. Kur’an’ı kerimde bu vasfa sahip kişilerin ödüllendirileceğine yer verilmiştir. Bu sebeple Ebrar ismindeki kız çocukların dürüst ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır.



Ebrar ismindeki kız çocuklarının en belirgin özelliği duygusal olmalarıdır. Bu kişiler her probleme iyi yönden bakar ve oldukça umut sahibidir. Alçak gönüllü bir kişilikleri vardır ve merhamet duyguları da oldukça gelişmiştir. İhtiyacı olan herkese el uzatmaktan mutluluk duyarlar.



Ebrar İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Ebrar ismi Kur’an’da geçen isimler grubuna dahil olmaktadır. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim’in İnfitar Suresi’nde Erar ismine yer verilmektedir. Surenin 13. ayetinde Ebrar kimselerin cennet ile mükafatlandırılacağına değinilmektedir.



Bazı din kaynakları incelendiğinde “Şeş Ebrar” şeklinde bir tanımla karşılaşılmaktadır. Bu tanım aşağıda sıralanan hayır sahipleri için kullanılmaktadır.

Hz. Ebubekir

Hz. Ömer

Hz. Osman

Hz. Ali

Hz. Hasan

Hz. Hüseyin