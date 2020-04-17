El-Bârî Ne Demek? El-Bârî Fazileti Ve Anlamı

El-Bari, Allah’ın kendisine özel sıfatları arasında yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de de bu sıfatın geçtiği 2 ayet-i kerime bulunmaktadır. Bu bağlamda, Bakara Suresi’nin 54. ayeti ile Haşr Suresi’nin24. ayetinde bu sıfata yer verilmektedir.

El-Bari Anlamı Nedir?

El-Bari yalnızca Allah’a mahsus olan bir özelliği nitelemek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda El-Bari esması ile hiçbir örnek olmaksızın Allah’ın tüm evreni yarattığı ve uyum içinde devam ettirdiğine işaret edilmektedir. O, başka bir modelden yardım almadan, benzersiz ve ahenkli bir biçimde tüm varlıkları yaratmıştır. Buna ek olarak kendisi de yaratılan hiçbir mahlukat ile benzerlik göstermemektedir.

El-Bari Faziletleri Nedir?

Allah’ın 99 ismi şerifinin her birisinde olduğu gibi, EL-Bari ismi de okunduğu zaman bazı faziletler taşımaktadır. El-Bari ya da Ya Bari olarak teşbih edilebilecek bu esmanın faziletleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Çocuğu olmayan bir kimse, oruçlu bir haldeyken “ya Bari” zikrini yaparsa, Allah ona bir evlat nasip etmektedir.

- Gam, keder ve üzüntü içindeki kişiler “El-Bari” zikrini okuduğunda sıkıntılarından kurtulmaktadır.

- Fiziksel ya da ruhsal bir hastalığı olan “Ya Bari Celle Calalühü” teşbihini çektiğinde hem maddi hem de manevi rahatsızlıkların üstesinden gelmektedir.

- Art arda bela atlatan ve çeşitli musibetlere denk gelen kişiler “Ya Bari” esmasını zikrederse bu dertlerden Allah’ın izniyle kısa sürede kurtulurlar.