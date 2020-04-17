El-Câmî Ne Demek? El-Câmî Fazileti Ve Anlamı

Küsleri barıştırmak için zikredilen ve Esmaül Hüsna isimlerinden olan El-Câmî ismi içerisinde birçok fazilet barındırmaktadır. Bu faziletleri aşağıda sizlere açıkladık.



El-Câmî Anlamı Nedir?



El-Câmî ismi Cemea kökünden türemiş bir isimdir. El-Câmî esması anlamı toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak ve yaklaştırmak anlamına gelmektedir. El-Câmî esmasının ıstılah anlamları ise aşağıda sizlere açıklanmıştır.



- Bütün mükemmellikleri vasıf, fiil ve isim olarak kendisinde toplayandır.

- Birbirine benzeyen varlıkları bir araya getirendir. İnsanları yeryüzünde toplamıştır.

- Birbirinden farklı olan varlıkları ise bir araya getirendir. Gökleri, ayı, yıldızları, havayı, bitkiyi, hayvanları bir arada toplayandır.

- Birbirine zıt olan farklı varlıkları bir araya toplayandır. Soğuk ve sıcak, erkek ve dişi, gece ve gündüz, yaş ile kuruyu bir araya getirendir.

- Ruhları ve cesedi bir araya getirendir. Kalpleri ve dostları birleştirendir.

- Bütün mü'minlerin kalplerini birleştirendir.

- Cennette iman edenler ile onların zürriyetlerini birleştirendir.

- Mü'minleri Kuran ile birleştirendir.



El-Câmî Faziletleri Nelerdir?



- El-Câmî ismi kayıp olan bir eşyayı bulmak, iki kişi arasındaki sevgi ve beraberliğin teminini sağlamak için ''Ya Cami Celle Celalühü'' diyerek toplam 114 kere okunur.

- El Cami ismi devam eden meşru maksatlarına ulaşır.

- Dargın kişileri barıştırmak, veleri terk edenleri geri döndürmek için her gün 12996 kere ''Ya Cami Celle Celalühü'' okunup, dua edilmelidir.

- Çalınan veya kaybolan bir şey için 5 vakit namazdan sonra 114 kere ''Ya Cami Celle Celalühü'' zikrine devam edilir ise çalınan ve kaybolan şey bulur.

- Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin baş harflerini içerdiği için çok etkilidir.

- Bir şeyini kaybeden kişi ”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diyerek dua eder ise kaybettiği şey bulunur.