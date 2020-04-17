El-Celîl Ne Demek? El-Celîl Fazileti Ve Anlamı

El-Celil, Allah’ın celalet ve azamet sahibi olduğunu belirten bir sıfattır. Bu esmayı zikreden kişilerin de niyetleri doğrultusunda farklı karşılıklar bulacağına inanılmaktadır.

El-Celil Anlamı Nedir?

El-Celil; celalet, azamet ve ululuk sahibi manalarına gelmektedir. Bu kapsamda El-Celil ile Allah’ın celal sıfatlarıyla donanmış olduğuna dikkat çekmektedir. O’nun hem zatının hem de sıfatlarının büyük olduğu vurgusu yapılmaktadır. Kendisi ululuk ve heybet sahibi olarak nitelendirilmektedir. El-Celil esması Kur’an-ı Kerim’de “Zü’l-celali ve’l- ikram” olarak geçmektedir.

El-Celil Faziletleri Nedir?

Allah’ın 99 esması, kendi içerisindeki büyük faziletlere sahiptir. Bu konuyla alakalı El-Celil esmasının faziletleri de sık sık araştırılmaktadır. Bir kişi ihlasla ve inanarak “Ya Celil” zikrine devam ettiğinde, bu esmanın tecellisine erişmektedir. Bu bağlamda El-Celil ismini bilen ve zikreden kişilerin başından tüm kötülükler defedilmektedir.

Allah’ın Celil ismi “Ya Celil” gibi okunabildiği gibi “Ya Celil Celle Celalühü” şeklinde de zikredilebilmektedir. El-Celil esması zikredilerek anılabileceği gibi, bir kağıda yazılarak üstte de taşınabilmektedir. Bu esmanın diğer faziletleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- El-Celil ismini zikreden kimseler zalim insanların zulmünden kurtulur, düşmanlarının hilelerine karşı korunur.

- Bu esmayı zikreden kişiler çevreleri tarafından saygınlık görmeye başlar, insanların kötü ve küçümseyici davranışlarından uzak olur.

- El-Celil ismini üzerinde taşıyan ya da evine asan bir kişinin maneviyatı yükselir ve manevi halleri güzelleşir.