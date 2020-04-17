El-Celîl Ne Demek? El-Celîl Fazileti Ve Anlamı
Esmaül Hüsna olarak isimlendirilen Allah’ın isimleri gün içerisinde ve namazlardan sonra zikredilebilmektedir. Bu isimlerin her biri kendi içerisinde farklı manalar ve faziletler barındırmaktadır. Müslümanlar tarafından sıkça teşbih edilen bir esma da El-Celil esmasıdır. Bu bağlamda bu esmayla ilgili farklı konular araştırılmaktadır. Peki, El-Celil ne demek? El Celil esmasının faziletleri nelerdir? Sizler için El-Celil esmasının kelime manasını ve faziletlerini araştırdık.
El-Celil, Allah’ın celalet ve azamet sahibi olduğunu belirten bir sıfattır. Bu esmayı zikreden kişilerin de niyetleri doğrultusunda farklı karşılıklar bulacağına inanılmaktadır.
El-Celil Anlamı Nedir?
El-Celil; celalet, azamet ve ululuk sahibi manalarına gelmektedir. Bu kapsamda El-Celil ile Allah’ın celal sıfatlarıyla donanmış olduğuna dikkat çekmektedir. O’nun hem zatının hem de sıfatlarının büyük olduğu vurgusu yapılmaktadır. Kendisi ululuk ve heybet sahibi olarak nitelendirilmektedir. El-Celil esması Kur’an-ı Kerim’de “Zü’l-celali ve’l- ikram” olarak geçmektedir.
El-Celil Faziletleri Nedir?
Allah’ın 99 esması, kendi içerisindeki büyük faziletlere sahiptir. Bu konuyla alakalı El-Celil esmasının faziletleri de sık sık araştırılmaktadır. Bir kişi ihlasla ve inanarak “Ya Celil” zikrine devam ettiğinde, bu esmanın tecellisine erişmektedir. Bu bağlamda El-Celil ismini bilen ve zikreden kişilerin başından tüm kötülükler defedilmektedir.
Allah’ın Celil ismi “Ya Celil” gibi okunabildiği gibi “Ya Celil Celle Celalühü” şeklinde de zikredilebilmektedir. El-Celil esması zikredilerek anılabileceği gibi, bir kağıda yazılarak üstte de taşınabilmektedir. Bu esmanın diğer faziletleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
- El-Celil ismini zikreden kimseler zalim insanların zulmünden kurtulur, düşmanlarının hilelerine karşı korunur.
- Bu esmayı zikreden kişiler çevreleri tarafından saygınlık görmeye başlar, insanların kötü ve küçümseyici davranışlarından uzak olur.
- El-Celil ismini üzerinde taşıyan ya da evine asan bir kişinin maneviyatı yükselir ve manevi halleri güzelleşir.