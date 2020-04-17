El-Hâdî Ne Demek? El-Hâdî Fazileti Ve Anlamı

El- Hâdî her şeye istikamet kazandıran, yön veren, yol gösteren, doğru yola ulaştıran, hidayet veren şeklinde açıklanmaktadır.



El- Hâdî Ne Demek?



El- Hâdî yol gösteren, yön veren, doğru yola ileten demektir. Allah'ın yol gösterici ve dilediği kulunu doğru yola iletme kudretine sahip olduğunu belirten esmasıdır.



El- Hâdî Anlamı Nedir?



El- Hâdî doğru yola iletme, yön verme, yol gösterme, hidayete ulaştırma kudretini elinde bulunduran anlamına gelmektedir. Allah'ın dilediği kulunu hidayete doğru yola ulaştırabileceğini, kullarına yol gösterecek güce sahip olduğunu ifade eden esmasıdır.



El- Hâdî Faziletleri Nelerdir?



Esma-ül Hüsna'yı zikretmek kişiye büyük faydalar sağlamaktadır. Allah'tan yardım isteme dua etme yöntemidir. Zikredilen esmanın anlamına göre faziletleri bulunmaktadır.



El- Hâdî esmasını zikreden kişi Allah'ın yol gösterici, doğru yola iletme gücüne sahip olduğunu kabul ettiğini beyan etmektedir. El- Hâdî ismini zikrederek imanı güçlendirmek, Allah'tan yardım istemek mümkün olmaktadır.



El- Hâdî esmasını zikrederek Allah' a kendisi ve sevdiklerini doğru yola iletmesini, doğru yolda sabit kılmasını ve işlerinde yön gösterici olması yönümde dua edilmektedir. Allah bu ismi ile zikredildiğinde ise kişiye yol göstermekte, hayır olan yola iletmektedir. Yanlış yolda olanın doğru yolu bulması, doğru yolda olan birisini bu yolda daim olması için edilecek bir zikirdir.