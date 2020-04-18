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    18.04.2020 - 02:28 |

    El-Hakk Ne Demek? El-Hakk Fazileti Ve Anlamı

    Varlığı değişmeden duran ve var olan anlamına gelen El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamı çoğu kişiler tarafından merak edilmektedir. Bunun yanında El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın faziletleri de bulunmaktadır. Peki El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamı ve faziletleri nelerdir? El-Hakk Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunmalıdır? Sizler için El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamı ve faziletlerini derledik.

    El-Hakk Ne Demek? El-Hakk Fazileti Ve Anlamı

    El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamını öğrenmek mümkündür. El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamı varlığı hiçbir zaman değişmeden duran ve var olan anlamına gelmektedir. Allah'ın 99 isminden biri olan El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın faziletleri de bulunmaktadır.

    El-Hakk Anlamı Nedir?

    El-Hakk Esmaül Hüsnası'nın anlamı birkaç şekilde açıklanmaktadır. Bu anlamlar aşağıda belirtilmiştir.

    - El-Hakk varlığı değişmeden duran.
    - El-Hakk ahirette hakkı batıldan ayıran ve hakkı olan sahiplere haklarını zalimlerden alan.
    - El-Hakk varlığı hakiki olan isimdir. Yani, varlığı her zaman sabittir.

    El-Hakk Faziletleri Nedir?

    -El-Hakk isminin batıldan korunmak ve hayırlı işler içerisinde başarılı olabilmek için ''Ya Hakk Celle Celalühü'' şeklinde 208 kere okunmalıdır.

    - Fakirlikten kurtulup, işlerin kolaylaşması için ''Lailahe İllallahül hakkul mübiyn'' zikri 100 kere okunmalıdır.

    - Kişinin kederi ve üzüntüsünün giderilmesi ve ferahlaması için El-Hakk Esmaül ism-i şerifi dört köşeli kağıda dört köşesine yazılıp kağıt avucunun içine konmalıdır. Seher vakti gelince eller ilahiye kaldırılmalıdır.

    - Her işte başarılı olabilmek ve hastalıkta şifa bulabilmek için 5 vakit namazdan sonra 108 kere ''Ya Hakk Celle Celalühü'' zikrine devam edilmelidir.

    - Doğruyu ve hakkı bulmak için günde 108 kere zikir olarak okunmalıdır.

    - Bu ismi vird eden kişiler görevlerini devamlı yapma azmi içerisinde olurlar. Bu zikre devam edenler sapıklıklardan uzaklaşır, şeytani yollardan uzak dururlar.

    - Bir şey yitirildiğinde aynı şekilde duada bulunulur ise yitirilen şey bulunur ona kavuşulur.

     

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