El-Kuddûs Ne Demek? El-Kuddûs Fazileti Ve Anlamı

Kuddus kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça “kds” kökeninden gelmektedir. Anlamları araştırılan El-Kuddus esmasının ne zaman okunması gerektiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Allah(c.c.) her esması gibi bu esması da oldukça kıymetli görülmektedir. El-Kuddus, zikir adedi 170 olarak bilinmektedir. Bu esmasının zikir günü ise Perşembe günüdür. Sabah gün doğarken, ikindi namazını eda ettikten sonra ve tam gece yarısı vakti esmanın zikir vakitleridir.

El-Kuddus Esması Anlamı Nedir?

El-Kuddus, bütün övgüler üzerine olan, her türlü eksiklikten uzak ve kemal sıfatlarının hepsi üzerine toplanmış anlamına gelmektedir. Her türlü kusurdan müberra olmak, çok temiz ve pak olan, noksanlıktan uzak olan anlamları da taşımaktadır. Hatalardan, gafletten ve acizlikten uzak anlamları da vardır.

El-Kuddus Esması Faziletleri Nedir?

“Ya Kuddus” esması nazar ve göz değmesi, kıskançlık ve haset durumlarından korunmak için 170 defa okunması gerekmektedir. Zikir vakitlerinde okunmasının daha tesirli olduğu bilinmektedir. Şeytanın şerrinden ayrıca cin, büyücü ve insanların şerrinden de korunmak için 170 kez okunmalıdır. Günahları için tövbe etmek ve güzel ahlaka kavuşmak için günlük 170 defa “Ya Kuddus” zikredilmelidir. Kalbin temizliğe ermesi ve insanlardan saygı ve sevgi görmek için 100 defa “Ya Kuddus” esması okunmalıdır. Vesvelerin ve evhamların defedilmesi, maddi manevi hastalıklardan kurtulmak için sabah gün doğarken okunmaya başlanmalıdır. Özellikle zikir günü olan Perşembe sabah gün doğarken okunması daha kısa sürede etkisini gösterecektir.