El-Mâcid Ne Demek? El-Mâcid Fazileti Ve Anlamı

Macid kelime anlamı üzerinden ‘Şanı ve kadri büyük; kerem ve cömertliği bol’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu ifade ile beraber aynı zamanda El-Mâcid ismi Şerifi öğrenebilir ve buna uygun şekilde faziletlerini anlayabilirsiniz.



El-Mâcid Anlamı Nedir?



Allahü teâlâ', yardımı ve ihsanı bol olandır ifadesi üzerinden El-Mâcid ism-i şerifi anlamını dile getirmek mümkün. O’nun kullarına olan cömertlik ve keremi cümleler ile ifade edilemez. Ölçüye sığmaz. Kullarını iyi işler yapmak için bir yandan muvaffak ederken; aynı zamanda onları güzel sıfatlara sahip olduklarından dolayı över. Bu anlamları üzerinden El-Mâcid ism-i şerif'i okuyabilir ve farklı sayılar ile beraber dile getirebilirsiniz.



El-Mâcid Faziletleri



El-Mâcid Esmasının birçok farklı fazileti bulunmaktadır. Bu faziletleri değişik rakamlar üzerinden okumak suretiyle şifa bulmak mümkün.



- Mal ve mülke sahip olmak, insanların yanında makbul ve sözlerin geçerli olabilmesi için bu ismi şerifi 48 daha defa okumak mümkün.

- Bu İsmi Şerifi çok okuyan kişilerin ilmi artar ve aynı zamanda kalbi nurlanır.

- Bu ismi şerifi sabah akşam 400 kez okuyan kişi hayvanları anlar.

- Her gün okuyan ve zikreden kişinin makamı ve itibarı artar.

- Çok okuyan kişinin ve her gün okuyanın ilmi artar ve kalbi nurlanır.



Bu İsmi Şerifi mutlaka El-Mâcid Celle Celalühü şeklinde okumak büyük öneme sahiptir. Gün içerisinde amaca bağlı olarak farklı sayıları üzerinden dile getirmek çok önemlidir. Böylece kişinin kalbini nurlanmakla kalmaz, aynı zamanda ilmi artar ve makam sahibi olabilir.